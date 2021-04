Fårevejle kan spille uden pres

- Jeg er sikker på, at Morten Avnskjold (Herfølge-træner, red.) føler sig sikker på at de slutter i toppen og at de gerne vil rykke op. Jeg tror ikke, at de lægger sig ned, for Herfølge har ofte mange gamle divisionsspillere med. Det er et godt, fysisk hold med gode spillere, så jeg håber, at vi kan stå imod rent fysisk, især fordi banen ikke er den bedste. Det bliver svært med de tætte kombinationer, så vi må prøve at lægge stilen tilbage til det gamle Fårevejle, med mere direkte spil, lyder det fra Morten Nielsen.