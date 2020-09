Foto: Per Christensen

Ane Sørensen blev FK Odsherreds topscorer med seks mål i udekampen mod Løve-Høng. Foto: Per Christensen

FK Odsherred slog Løve-Høng knebent

Men efter pauseføringen på 10-17 fik FK Odsherred i kvindernes kvalifikationsrække pludseligt svært ved at score, og det skyldtes ikke mindst Løve-Høngs sæsonstartere, der på egen bane i Hønghallen kom flot tilbage og ikke var langt fra at lave et noget overraskende comeback med tre kontrachancer, der dog blev spildt til sidst.