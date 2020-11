Aske Lundsgaard siger farvel til Holbæk for at arbejde på fuld tid for FC Nordsjælland.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

FC Nordsjælland fisker Holbæk-træner

Lokalsport Nordvestnyt - 28. november 2020 kl. 07:12 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

På tirsdag mangler der en mand både i Holbæk B&I og på Stenhus Sportscollege.

Den fysiske træner Aske Lundsgaard skifter nemlig til FC Nordsjælland, hvor han både bliver tilknyttet akademiet og Superligaklubben.

- Det er et rimeligt godt step opad. I forhold til akademidelen, er FC Nordsjælland en af de bedste i Europa. For mig er det et skridt opad. Jeg skal udvikle mig og blive endnu bedre. Det at komme til at leve af det fuld tid er noget, jeg rigtigt glæder mig til. Her er jeg både på akademiet, i klubben og underviser som gymnasielærer. Jeg går fra tre-fire deltidsstilinger til en fuldtidsstilling, siger Aske Lundsgaard.

Og tilfredsheden dels faktisk af Stenhus Sportscollege.

- Jeg er stolt af, når en træner som Aske skifter til FC Nordsjælland på fuld tid, siger Christian Møller Madsen fra Stenhus Sportscollege.

Også Stenhus' rektor Perbøl ser positivt på Aske Lundsgaards skifte.

- Vi ønsker ikke at holde nogen tilbage. Det er det, college handler om. At udvikle mennesker og sende dem videre. Det gælder eleverne, og det gælder også trænerne, siger rektoren.

Aske Lundsgaard fortæller da også, at han forlader Holbæk uden at smække døren.

- Jeg har lært meget her. Jeg har kunnet udfolde mig, og det har været gratis at prøve nogle ting af. Jeg har kunnet lægge en masse timer og prøve noget af. Det har der været plads til. Jeg er ked af ikke at skulle være her mere, men jeg vil altid stå til rådighed for Holbæk med hjælp og råd, siger Aske Lundsgaard.

I FC Nordsjælland handler det meget om at holde spillerne skadesfri, og her kommer Aske Lundsgaard til at arbejde med loadmanagement og styrketræning foruden bevægelse.

- De skal lære at bevæge sig rigtigt. Det fylder ekstremt meget i FC Nordsjælland. Det er en del af alle træninger, fortæller Aske Lundsgaard.

Han bliver ikke alene om arbejdet, og han ser frem tl at kunne koncentrere sig om forholdsvis få spillere.

- Jeg kommer til at kunne koncentrere mig om et par spillere om dagen i stedet for otte. Derigennem tror jeg, at kvaliteten bliver bedre. Det er det samme i HB&I, hvor der også begynder at komme flere folk indover, siger Aske Lundsgaard.

På samme måde mener Per Farbøl, at Stenhus Sportscollege kan tilbyde de unge sportsfolk noget ekstra.

- Det er et vigtigt ekstra tilbud til spillerne i klubberne, det vi kan give dem. Fysisk træning får noget fokus. Det skal også være kvalificeret, siger Per Farbøl.

På Stenhus overtager Nicklas Junge, der i forvejen er tilknyttet college, i første omgang ansvaret for den fysiske træning. Men der bliver kigget på en løsning med en ny person, der kan gå igen i både fodboldklubben og på sportscollege.

- Vi er i gang med det. Vi håber at finde en lige så god mand. Det er absolut noget, der er højt prioriteret, siger formanden for Holbæk B&I Kim Stroustrup.