HF Kalundborgs Marc Andreasen scorede seks mål i sejren over Dianalund/Tersløses andethold. Foto: Peter Andersen

Etmålssejr sender Kalundborg på andenpladsen

For anden kamp i træk vandt HF Kalundborgs håndboldmænd en hjemmebanekamp i kvalifikationsrækken med et enkelt mål, da resultattavlen lørdag viste 21-20 efter mødet med Dianalund/Tersløses andethold. De to point sender Kalundborg på andenpladsen, dog har holdet spillet en kamp mere end konkurrenterne i toppen.