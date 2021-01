Se billedserie Peter Schmidt i spidsen for Holbæks kvinder i en kamp mod Furesø om oprykning til 2. division i 2017. Han var i Holbæk i tre sæsoner som træner for kvindernes bedste hold. Derefter fulgte et år i ungdomsafdelingen, som endte i en uskøn afsked og lignede håndboldpensionering. Men så kom Roskilde på banen. Foto: Peter Andersen

Et liv i og med håndbold

Det startede egentlig med ambitionen om at skrive håndboldens historie.

Det er straks sværere at sige, hvad det endte med for Peter Schmidt, der for nyligt har udgivet bogen »Håndbold - min fortælling om legen med den harpiksklistrede bold«.

Rent bogstaveligt ender bogen med hans afsked med Holbæk Håndboldklub. Her fortæller træneren om et uskønt farvel i 2020, som tydeligvis stadig gør ondt, og Peter Schmidt erkender da også, at han havde behov for selv at lukke det kapitel i sit håndboldliv.

- Jeg kan godt se, det fylder meget, fordi det er så tæt på. Hvis der kommer en anden udgave af bogen, kommer det nok ikke til at fylde så meget, fortæller Peter Schmidt, der i øvrigt meget hellere vil snakke om resten af bogen.

På forsiden har den fået prædikatet »fakta & fortælling«, og den er rigtig svær at sætte i bås. For den tidligere træner i Holbæk Håndboldklub har blandet håndboldens historie med en selvbiografi og et grundkursus i forsvarssystemer og angrebsåbninger og krydret det med en række statements om blandt andet Freddy Mercurys død, fodboldklubben Liverpool FC og fastholdelse af ungdomsspillere i håndbold.

- Jeg kunne jo nok ikke tvinge 300 linjer ud håndboldhistorien alene, vurderer forfatteren.

Siden sit første trænerjob i 1986 i Frem 83 har han haft 19 trænerjob på Sjælland fra serie 2 til 2. division, fra Næstved til Holbæk og på nær et halvt år altid for pige-/damehold. Aktuelt er han træner for Roskildes andethold i 2. division, og det er desuden blevet til 28 håndboldfaglige bøger og hæfter om håndboldtræning inden den aktuelle udgivelse.

Corona gav tiden Den er blevet til i hjemmet i Tjæreby ganske tæt på hans barndomshjem. Og med coronabetinget hjemmearbejdsplads sparede han pludselig både den daglige køretur til og fra arbejdspladsen i Holbæk og timerne på træningsbanen i Roskilde. Og den tid skulle udnyttes.

- Efter jeg havde skrevet »Rundt om bolden«, som er en grundbog til trænere, havde jeg lyst til at skrive noget knapt så fakta-tungt. Noget med mere prosa. Så jeg tænkte, at nu var det tid til at skrive den håndboldhistorie, fortæller Peter Schmidt.

Det blev samtidig startskuddet til en researchproces, som også har gjort Peter Schmidt klogere. Blandt andet var han ikke på forhånd klar over, at man i håndboldens barndom ikke måtte kaste bolden, men kun slå til den.

Generelt var det dog sin sag at finde detaljerne om håndboldhistorien.

- Der er ikke ret meget. DHF udgav sammen med Nyborg Kommune en 100 års jubilæumsbog i 1997, men ellers er det mest artikler, siger Peter Schmidt.

Nyborg Kommune var med­udgiver af bogen, da den mener, at Rasmus Nicolaj Ernst opfandt håndbold i Nyborg i 1897. Andre mener dog, at det var Holger Nielsen i Ordrup samme år, og den uenighed kan man blive klogere på i Peter Schmidts bog.

- Det er lidt af samme grund, som jeg skrev min første håndboldbog. Den manglede lidt, siger Peter Schmidt om den del af sin bog, som kan betragtes som en gennemgang af håndboldens historie.

Springer mellem emner Man kan egentlig nøjes med at læse delen om håndboldens historie, hvis man vil. Bogen er opdelt i ganske mange små kapitler, og ud fra indholdsfortegnelsen kan man med lidt gætterier sortere afsnittene mellem det historiske, det håndboldfaglige og Peters eget liv både privat , på arbejdsmarkedet og i håndbolden. Og så står det ellers folk frit for at hoppe rundt.

- Dem der ikke føler for at læse om mig, kan bare bladre videre. I skønlitteraturen kan man ikke bare hoppe over to kapitler midt i, men det kan man godt her. Man kan læse, hvad man har lyst til. Hvis man kun er interesseret i det håndboldfaglige, så kan man bare bladre i indholdsfortegnelsen. Men jeg har forsøgt at navngive kapitlerne lidt humoristisk og sløre det lidt, siger Peter Schmidt.

Bogen kan nu også sagtens læses fra ende til anden. Vælger man det, følger der en række direkte henvendelser til læseren og en del meninger med.

- Det var en udfordring at få tingene til at hænge sammen. Jeg har arbejdet med overgangene, så når jeg har skrevet om noget faktuelt, så forholder jeg mig også personligt til det. Jeg taber måske nogle, når jeg snakker forsvar (over 18 sider, red.). Men jeg synes, jeg kommer rundt om det hele. Nogen vil synes, at de er fuldstændig ligeglade med mig. Det står dem frit for at hoppe over de kapitler. Der er også nogle statements. Hvorfor er de med? De er bare vigtige for mig, siger Peter Schmidt blandt andet med reference til Queen og Liverpool, som begge pryder hans krop som tatoveringer.

Queen for da også nærmest lov at runde bogen af. For det sluttede jo ikke med afskeden med Holbæk. Med Queens ord fra sportsklassikeren »We are the Champions« var han ellers klar til håndboldpensionen.

- I've taken my bows, and my curtain calls, beskriver han selv sit humør efter bruddet med Holbæk.

Men så kom Roskilde på banen, og dermed er håndboldlivet endnu ikke slut for Peter Schmidt, der i stedet gør en anden stor entertainers ord til sine, da han med bogens sidste 11 bogstaver citerer Frank Sinatras udødelige hit:

- I did it my way.