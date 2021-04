Et dyrt Mathias Larsen-styrt

Han blev sit holds bedste mand, men hans endelige placering var der lidt tvivl om. Undervejs måtte han skifte cykel efter et styrt og reservecyklen nåede ikke at blive udstyret med den nødvendige tidtager-chip.

Restaurant Suri-Carl Ras var afbuds- og skadesramt op til løbet, og i forvejen havde rutinerede Niels Bradtbjerg fået fri fordi han fornylig er blevet far for første gang.

Efter omkring 100 kilometer blev Mathias Larsen revet med ned i et styrt sammen med en Uno-X-rytter, og mens Larsen og holdkammerat Christian Lindquist var optaget at komme på cyklerne igen, var der 10 mand, der benyttede lejligheden til at stikke af fra feltet - til stor ærgrelse for teammanager Henrik Egholm, der senere protesterede til løbsledelsen.