Rasmus Espersen, til venstre, fra Holbæk er ny børne- og ungdomstræner i Højby Badmintonklub, der i år har 50 års jubilæum. Til højre hjælpetræner Christoffer.

Send til din ven. X Artiklen: Espersen ungdomstræner i Højby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Espersen ungdomstræner i Højby

Lokalsport Nordvestnyt - 04. september 2021 kl. 08:00 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Han er dobbelt dansk mester i ungdomsbadminton, har flere gange været til VM med U19-landholdet og vandt i foråret en førsterundekamp ved verdens måske mest prestigefyldte turnering All England.

Den 20-årige doublespecialist Rasmus Espersen fra Holbæk har en lovende badmintonkarriere foran sig, og den sætter han nu fuld fokus på i det kommende år efter, han blev student i sommer.

Og i den forbindelse passer hans nye job som ungdomstræner i Højby Badmintonklub som fod i badmintonhose.

- Efter studentereksamen har jeg taget et sabbatår for at give min egen karriere et skud og gå all-in i det. Som ungdomstræner tjener jeg selvfølgelig lidt penge, men det er også for at give lidt tilbage til badmintonsporten, som jeg er så glad for, forklarer Rasmus Espersen om sit trænerjob for børn og unge i det relativt nye Højby Idræts- og Kulturcenter, også kaldet Borren - opkaldt efter middelalder-voldanlægget Borren ved Næsholm og Højby Sø.

Rasmus Espersen bor med sin familie i Holbæk, hvor han også har spillet i Holbæk Badmintonklub indtil han i 2016 skiftede til ligaklubben Solrød Strand, hvor han nu spiller på det bedste hold - i herredouble sammen med Emil Holst. I den kommende tid vil Espersen forsøge at skabe sig selv så gunstige forhold som muligt - med det langsigtede mål at blive blandt de bedste og kunne komme til at leve af sin sport.

- Jeg vil prøve at optimere det hele, ikke mindst øge min træningsmængde. Jeg har altid trænet meget, men skridtet til seniorbadminton er stort. Nu får jeg mulighed for at restituere anderledes, måske få mere træning med landsholdet i Brøndby, og så skal vi bare ud og spille nogle turneringer og forhåbentlig arbejde os opad på verdensranglisten, lyder den overordnede plan fra Rasmus Espersen.

Han er også U-træner en gang om ugen i Herlev - og tjener en skilling ved at strenge ketsjere op hjemmefra.

Sammen med sin makker i mixeddouble Christine Busch fik Rasmus Espersen en uventet chance for at komme ind i All England-turneringen i foråret. Som reserve klarede duoen sig over al forventning og slog et højt rangeret par fra Indien i første runde.

- Det har især i mixeddouble været et godt år med nogle gode sejre. Og ikke mindst sejren i All England var en stor oplevelse, som gav os blod på tanden, og som også betød gode point til verdensranglisten, fortæller Rasmus Espersen, som sammen med Christine Busch ligger omkring nummer 70 på verdensranglisten.

Espersen spiller sammen med Emil Hybel fra Slagelse i herredouble, men her er duoen indtil videre omkring nummer 160 på listen.

I weekenden skal Rasmus Espersen til Højbjerg i Aarhus for spille en afdeling af Badminton Danmarks Grand Prix Circuit-serie, som er for sub-eliteseniorspillere og U17-U19-spillere.

Her ligger Rasmus Espersen og Christine Busch godt til i mixeddouble.