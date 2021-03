Espersen røg ud efter tv-kamp

Den 19-årige holbækker Rasmus Espersen var onsdag med til at skabe den største danske overraskelse ved All England i badminton. Han fik med makkeren Christine Busch adgang til første runde fra reservelisten - og fik først beskeden samme dag.

Det gav adgang til tv-banen torsdag, hvor danskerne i deres anden kamp stod over for en på papiret endnu sværere opgave. Nemlig det fjerdeseedede par Marcus Ellis/Lauren Smith fra England, der er nummer ni på verdensranglisten.

De to danskere gik dog uimponeret til første sæt og havde de engelske storfavoritter i tovene et par gange. Danskerne fik vendt 3-5 til føring på 11-8 og fulgte med til stillingen 14-14. Efter at have overlevet tre sætbolde fik Espersen og Busch reduceret til 19-20, men parret tabte første sæt med 19-21.