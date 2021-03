Oven på en alvorlig knæskade er 21-årige Simon Engberg stoppet i Holbæk. Foto Thomas Olsen

Engberg måtte trække stikket

Lokalsport Nordvestnyt - 09. marts 2021 kl. 15:27 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

En ualmindelig hård fodboldskæbne fik for en uges tid siden et af Holbæks lovende fodboldtalenter Simon Engberg til at sende en lang besked til 2. divisions-holdets cheftræner Lars Feist. I dén gav den 21-årige offensivspiller udtryk for, at motivationen til et comeback i divisionstruppen var brugt op, og at han derfor stopper med øjeblikkelig virkning oven på et meget langt og uheldssvangert skadesforløb.

Dermed må Holbæk sige farvel til et af de unge talenter med mål i støvlerne, der ellers var på vej ind i førsteholdsvarmen.

Men det satte en andetholdskamp på kuntgræsset i Næstved en stopper for i efteråret 2019. Her var Engberg ellers på vej ud af opgøret med lidt sygdom i kroppen, da et par medspillere blev skadet og måtte ud i stedet.

Og ikke længe efter var skæbnen ubarmhjertig hård og uheldet sort for den unge spiller, som vred om på knæet og senere måtte køres på skadestuen i Slagelse.

Først efter to måneder med resultatløse scanninger afslørede en kikkert­undersøgelse på sundhedsklinikken Gildhøj i Brøndby, at det bagerste korsbånd var revet over, og at en operation derfor var nødvendig.

En lang pause var uundgåelig, men i de følgende 10 måneder gik det meste galt med håbefulde genoptræninger blandet med uheld og nedture.

- Efter operationen blev jeg ramt af alt det, jeg ikke skulle rammes af, og jeg var langt nede, ked af det og overvejede allerede dengang at stoppe. Men familie og venner fik mig overtalt til at fortsætte og vise, at jeg kunne komme tilbage, fortæller en trods alt afklaret Simon Engberg, der efter en smertefuld genoptræning så småt igen kunne træne med i Holbæk-truppen.

Men glæden var kort og udsigten til at spille fodbold lang, da han til en mandagstræning igen vred om på det højre knæ og efter en ny smertefuld genoptræning igen måtte lade sig operere på Gildhøj i januar.

- Jeg var ret bange for, at jeg var helt færdig med at spille. Det er gået godt efter operationen, men forleden var det første gang, jeg ikke lå og skreg på briksen, fortæller Simon Engberg, der fik meget støtte fra sine medspillere, men for alvor begyndte at tænke over, hvad han fodboldmæssigt ville. Og selv om beslutningen har været svær, stopper han nu i Holbæk, hvor han har spillet, siden han var 13 år. Han var nøglespiller og flittig målscorer i U17- og U19-divisionerne og var også en kort tur hos Roskilde Boldklub, inden han vendte tilbage til Holbæk, hvor han sammen med Jesper Halling scorede de fleste mål i oprykningssæsonen for andetholdet i serie 2. Det blev også til et par starter på det daværende førstehold i danmarksserien og senere på det nyoprykkede 2. divisonshold, inden det så gik galt i Næstved.

Selv om skæbnen har været hård og knæet er udsat, har Simon Engberg ikke mistet motivationen til at spille fodbold. Nu skal det bare foregå på lidt lavere niveau i barndomsklubben i Svinninge.

- Jeg har brug for at trække stikket og få ro på sammen med de lokale drenge, og træner Anders Bo Hansen har et spændende projekt i gang i Svinninge, hvor jeg i det næste halve år skal spille i serie 3, blandt andre sammen med mine to brødre, Mads og Mikkel, siger lillebror Simon, der er uddannet massør, bor og arbejder i Svinninge og meget snart skal læse til fysioterapeut i Roskilde.