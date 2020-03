En fantastisk beslutning - trods alt

- Ud fra omstændighederne er det en fantastisk beslutning. Vi var ellers godt i gang og havde lagt linjen mod OL. Men både sportsligt og menneskeligt er det i orden at udsætte. Men jeg kunne godt have tænkt mig at vide, hvornår de helt præcist havde tænkt sig at OL så skal afvikles, så vi kan komme i gang med en ny planlægning. Vi ved jo ikke om for eksempel vejrforholdene ændrer sig, hvis det bliver på et andet tidspunkt på året, siger Jesper Hansen, der straks efter meddelelsen fik travlt med at besvare opkald fra den samlede danske verdenspresse.