Egholm skifter til Roskilde

Cykeltalentet Kristian Egholm fra Holbæk kommer i den kommende sæson til at køre for det meget dominerende Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior. Holdet har igennem de seneste år haft en perlerække af de største danske talenter tilknyttet. Blandt andre eksverdensmesteren Mads Pedersen fra Tølløse og den tidligere juniorverdensmester Jakob Egholm fra Holbæk.

- Det er noget helt nyt, jeg skal til nu. Det er en helt ny måde at køre cykelløb på. Jeg har en ambition om bare at klare mig godt i de store løb. Jeg har intet mål om at vinde noget, jeg vil bare gøre det godt hele sæsonen, siger Kristian Egholm.

Han regner med at debutere i et dansk løb, men han kender ikke sæsonplanen, og som U19-rytter i Roskilde skal han udtages til løbene i stedet for at kunne tilmelde sig.