Jakob Egholm fra Holbæk skulle have debuteret i Sydfrankrig. Men Vincenzo Nibali kom i vejen.

Artiklen: Egholm må vige for Hajen fra Messina

Der var ellers udsigt til at vennerne Mads Pedersen og Jakob Egholm fra Holbæk sammen skulle sæsondebutere på World Touren med onsdagens start i det sydfranske etapeløb Etoile de Besseges.

Nibali, med de store evner og resultater i bjergene, har været nødt til at lave sit program om, idet hans sæsondebut i Spanien er blevet aflyst på grund af coronapandemien.

- Det gav til gengæld mulighed for pace-træning på Lammefjorden. Findes der noget mere meningsfyldt?, spørger Jakob Egholms far, Henrik Egholm retorisk i et opslag på Facebook.