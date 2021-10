Egholm forlænger med Trek-Segafredo

- Vi har besluttet at forlænge hans kontrakt for at give ham chancen for at vokse som rytter og finde sig til rette i feltet. Jakob er en meget motiveret rytter, der er sulten efter at køre og giver sig 100 procent for holdet. Forhåbentligt kan han gøre det næste år uden de uheldige forhindringer i 2021, siger sportsdirektør Steven de Jongh med henvisning til både skader og corona, som JAkob Egholm har været plaget af.

Jakob Egholm fortæller i pressemeddelelsen fra holdet, at han er begejstret for igen at skulle køre for holdet i den kommende sæson.

- Jeg vil gerne forbedre mig især i klassikerne. Det blev ikke rigtig en succes for mig i år, så jeg vil forsøge igen. Jeg er virkelig glad for at være en del af klassiker–holdet, så jeg vil forsøge at forbedre mig og blive en mere vigtig del af gruppen. Jeg glæder mig også til at køre etapeløb, for jeg nyder at køre dem, og jeg har ikke haft chancen for at køre mange, før jeg skiftede til Trek-Segafredo. Jeg tror, at jeg vil løfte mit overordnede niveau ved at køre flere etapeløb. Vi må se, hvad der sker, men under alle omstændigheder vil jeg hjælpe holdet til så meget succes som muligt, siger Jakob Egholm.