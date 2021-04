Efter lidt under to sæsoner er Lars Feist fortid i 2. divisionsklubben Holbæk. Foto: Anders Vestergaard

Efter tre nederlag i fire kampe: Feist er fyret

Klubben skriver blandt andet, at »bestyrelsen og den sportslige ledelse har vurderet, at der skal en ny mand i spidsen for 2. divisionsholdet i HBI. Den midlertidige afløser er fundet i egne rækker.« Der er tale om den nuværende talentchef Klaes Egel Rasmussen, der vil stå i spidsen for divisionsholdet i den resterende del af sæsonen.