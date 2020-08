John Axelsen kom aldrig for alvor tilbage efter en skidt første runde i Esbjerg. Foto: Made in Denmark Challenge

Dyre lærepenge for Axelsen

Lokalsport Nordvestnyt - 21. august 2020 kl. 17:33 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En skidt første runde blev dyr for John Axelsen fra Tølløse ved Esbjerg Open på Ecco Touren. Hæderlige resultater i anden og tredje runde var dog nok til at sikre den professionelle golfspiller en delt 31. plads.

Kun ni spillere formåede samlet at gå de tre runder ved Esbjerg Open under par. Niklas Nørgaard Møller var i særklasse og vandt med otte under par, mens Nicolai Tinning og svenske Joakim Wikström var lige efter med seks under par.

John Axelsen åbnede turneringen med en runde i fem over par, og i anden runde var han tæt på at ryge ud, men birdier på to af de tre sidste huller gjorde, at han akkurat klarede cuttet med par i anden runde.

Han gik også tredje runde i par. Det lignede en god runde efter de første ni huller, hvor han var en under par, men en dobbelt bogey gjorde, at han i stedet var en over par. Han reddede dog par hjem med en birdie på hul fire (han var startet på hul 10). Det blev dermed hans lykkehul, da han lavede birdie på hullet alle tre dage.

Hvis John Axelsen også havde lavet par på første runde, var han blevet en delt nummer 10 i stedet for delt nummer 31.