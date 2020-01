Dramatisk etmålssejr til Jernløse

Hjemmeholdet fik nemlig tilkendt et straffekast med 17 sekunder tilbage - oven i købet mens Jernløses Nikolai Fabricius havde bolden i et angreb. Det brugte Dianalund/Tersløse til at udligne til 26-26 på et tidspunkt, hvor hjemmeholdet havde fået en spiller vist ud i to minutter og Jernløse havde fået to spillere sendt ud på bænken. Overtalssituationen fik Dianalund/Tersløse til at presse højt for at få fingre i bolden i de sidste sekunder.