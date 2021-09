Se billedserie Holbæk i hvide trøjer vandt lørdag 4-2 ude over Ringsted i blåt. Ringsted udlignede til 2-2 på straffespark 10 minutter før tid, men Holbæk scorede to minutter efter til 2-3. Foto: Thomas Olsen

Dramatisk afslutning i Holbæks sejr over Ringsted

Lokalsport Nordvestnyt - 11. september 2021 kl. 15:39 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk vandt lørdag 4-2 på udebane over Ringsted i danmarksserien i fodbold. I en dramatisk slutfase var Ringsted dog tæt på at hente point.

10 minutter før tid ved stillingen 2-1 til Holbæk skiftede de hvidblusede holbækkere forsvarsgeneralen Emil Bjørn ind til hans første sæsonminutter efter en skade. Det skete ved et hjørnespark til Ringsted, som hurtigt blev ændret til et straffespark, da Holbæks Nikolaj Frandsen havde for godt fat i en Ringsted-spiller. Christian Larsen scorede sikkert og udlignede til 2-2.

Så havde Ringsted ellers momentum, men bare to minutter efter var Nikolaj Frandsen på færde i den anden ende af banen. Han jagtede en friløber, og det endte med et hjørnespark til Holbæk. Det blev taget kort, og bolden blev trillet på tværs til Tarik Mourhrib, der i fuldt løb afsluttede hårdt og fladt fra kanten af feltet. Inde i feltet rettede Mads Rønn skuddet af, så det gik ind via stolpen til 2-3.

Så var det igen Holbæks kamp, og i godt to minutters overtid scorede indskiftede Simon Bergstrøm, efter Mads Rønn flot havde spillet ham helt fri med målmanden med en dybdebold.

Ringsted var ellers tæt på at komme foran i kampen, da Casper Nielsen i det fjerde minut havde en friløber, hvor Emil Werner efterfølgende var tæt på. Men ellers sad Holbæk på kampen i starten. I det 17. minut kom de foran, da der blev sendt en høj bold frem, som Tarik Mourhrib i fuldt løb lobbede over målmanden.

Efter en god Holbæk-start kom Ringsted bedre med, og begge hold kunne have scoret i slutningen af første halvleg.

Holbæk kom dog bedst ud efter pausen og havde tilløb til flere store chancer i starten. Efter 11 minutter kom scoringen efter en indøvet indkastkombination, hvor Mikkel Jensen kom til mållinjen. Tarik Mourhrib sparkede egentlig forbi Mikkel Jensens hårde indlæg, men bolden ramte ham på støttebenet og gik i en høj bue i mål ved den fjerne opstander.

Derfra så Holbæk egentlig ud til at have styr på kampen, indtil, det 27. minut, hvor midterforsvaret forsømte at cleare bolden. Den røg ud til Ringsteds Martin Jensen, som fra kanten af feltet hamrede bolden op i det nærmeste hjørne til 1-2.

I tiden op til de dramatiske minutter med straffesparket havde Ringsted flere gode chancer. Størst med et frit skud til Christian Larsen, der blev blokeret. Omvendt havde Tarik Mourhrib en friløber for Holbæk, hvor Lukas Olesen i Ringsteds mål med en hånd fik pillet bolden fra angriberen, efter han egentlig var blevet afdriblet.

Med resultatet er Holbæk nummer fire med otte point for fem kampe, mens Ringsted ligger sidst med to point for seks kampe.