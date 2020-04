»Donner« vender tilbage til Lammefjorden

Lammefjorden har allerede sat navn på afløseren for Dan Christiansen, der stopper som træner for klubbens kvinder efter oprykningen til 3. division. Ny træner i spidsen for klubbens kommende divisionskvinder bliver John »Donner« Hansen, der i flere omgange har været i klubben.

Hansen har senest været en enkelt sæson i Himmelev, hvor han trænede klubbens 3. divisionsmænd, og har med få pauser været herre-træner i omkring 21 år. I Holbæk blev det til cirka tre måneder i spidsen for det daværende 3. divisionshold for kvinder.

- Det er en stor opgave, både for pigerne og for mig. Det er en ny verden, hvor der bliver krævet mere. Jeg har set en del til Himmelevs kvinder i 3. division, og har også set Lammefjorden, efter at det kom på tale. Der er ingen tvivl om, at niveauet er højere, og det tror jeg også pigerne er bevidste om. Så vi skal have en snak om forventningerne, det er lidt svært nu på grund af covid19. Men jeg glæder mig, Lammefjorden er en klub jeg kan lide at være i, fastslår John Hansen.