Dommer med på en hotline

Lokalsport Nordvestnyt - 05. november 2020 kl. 13:27 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Det nyligt nedjusterede forsamlingsforbud - sat i værk på grund af faren for corona-smitte - har igen spærret for en række sportsaktiviteter.

Men blandt andet tennissportens holdturneringer har fået lov til at fortsætte - under specielle vilkår.

Og når Holbæk Tennis & Padel Klubs mænd i 1. division og kvinder i 2. division i weekenden spiller første hjemmekamp i indendørsturneringen, bliver det uden den sædvanlige referee til at styre kampene.

Dommeren er valgt fra, så holdene kan stille med hver fem spillere og dermed overholde forsamlingsforbudsgrænsen på 10 mennesker.

Men Holbæks klubchef Carsten Højerslev han ikke lade være med at synes, at restriktionerne er lidt mærkelige og svære at navigere i.

- Der er mange modsigelser i dem, men nu er tallet 10 vedtaget, og da vi gerne vil have fem spillere med, bliver det holdkaptajnerne, der skal træde til og dømme i stedet for referee, der ellers vil være oplagt til også at holde øje med corona-reglementet, fortæller Carsten Højerslev, der dog peger på, at holdene under kampen kan ringe til en hotline og få kontakt med en dommer om nødvendigt.

Grundet de mange restriktioner har tennis- og padel-klubben ikke gjort det store nummer ud af at reklamere for weekendens hjemmekampe, hvor mændene i 1. division spiller på det blå gulv i Holbæk Sportsby mod Hillerød lørdag formiddag og kvinderne i 2. division får besøg af Rødovre om eftermiddagen.

Holbæks oprykkere i mændenes 1. division tabte sæsonpremieren på udebane mod en af topfavoritterne fra Rødovre med 4-2 for et par uger siden.

Lørdag gælder det så hjemmedysten mod Hillerød, der på papiret skulle være en lidt mere overkommelig modstander, der i øvrigt tabte den første kamp til KFUM med 5-1.

- Selv om det er svært at vurdere styrken, er det ud fra det første resultat et af de hold, vi skal måle os med, og det ville være godt med en sejr, siger Carsten Højerslev.

Klubbens kvinder i 2. division tabte sæsonpremieren til Kløvermarken med et hold, der var præget af skader og afbud. Og på den front ser det ikke meget bedre ud op til kampen mod Rødovre, der vandt med 5-1 på egen bane over KFUM i første runde.

Klubchef Højerslev regner med, at det netop bliver Rødovre, Holbæk, Greve og Kløvermarken, der kommer til at præge rækken i denne sæson. De to sidstnævnte mødes i øvrigt i Greve i weekendens runde.