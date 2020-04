Dommer Svedborg tripper

Fodbolddommeren Benjamin Helm Svedborg, til venstre, forklarer, at han ikke vil høre mere brok, mens den tidligere Kalundborg- og Holbæk-spiller Martin Koch ser til. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Lokalsport Nordvestnyt - 06. april 2020

Landets fodbolddommere har lagt fløjten til side, mens de ligesom spillere og fans venter på at bolden igen ruller. Det gør opgaven med at holde sig i form ret ensidig for 1. divisionsdommeren Benjamin Helm Svedborg, der indtil videre har passet fløjten i 10 turneringskampe i denne sæson. Han havde sidst fløjten i munden lørdag den 29. februar, da Kolding og Næstved spillede 1-1.

- Man skal være lidt kreativ, når det er begrænset hvor mange man må træne sammen, siger Svedborg, der blandt andet har brugt fodboldpausen på at tage en af de tre årlige og obligatoriske løbe-test.

- Vestsjællands Fodbolddommerklub lejer haller, og så kan vi bruge dem til at træne. Så vi træner den fysiske test, det er ren og skær løbetræning, forklarer Svedborg, der til daglig arbejder som tømrer i Kalundborg.

Svedborg rykkede som 17-årig op i serie 1 i 2004 og avancerede til danmarksserien året efter. I 2016 blev han efter en enkelt sæson i superligaen rykket tilbage til 1. division, og Svedborg er noteret for omkring 160 kampe - herunder 20 i den bedste række.

Uvisheden om hvornår der kan spilles turneringsfodbold gør, at Svedborg og de øvrige dommere skal være klar med kort varsel.

- Man er nødt til at hanke op i sig selv. Jeg ved ikke, om fifa-testen i slutniingen af april bliver til noget. Men vi er nødt til at træne den, vi skal jo være klar, påpeger dommeren, der er tvunget i ufrillig kamppause.

- Det er anderledes. Meget anderledes. Det har været en lang vinter og guleroden er jo, når sæsonen starter. Vi nåede at starte op, og jeg synes det har været hårdt. Man er rastløs, der er jo ingen der kender en dato, lyder det.

Ifølge Svedborg udgør det sociale samvær 20 procent af dommernes træning. Det er nu kanaliseret over i den digitale verden.

- Når man har været ude og træne, så sender man lige en stikpille på de sociale medier. For det er meget anderledes at gå hjemme og vente, siger Svedborg og afviser, at fodboldpausen kan gøre dommerne rustne.

- Nej, vi ligger jo alle stille om sommeren og som regel også en måned i vinterpausen, siger han.

Svedborg fylder onsdag 34 år og han har forberedt sig på et travlt forår, når fodboldkalenderen er på plads.

- Jeg har varslet min arbejdsgiver om, at han skal være forberedt på, at jeg skal have en del fri i maj og juni, og det har han accepteret fuldt ud. Det kan blive hårdt med måske to-tre kampe per uge. Men sådan må det være, hvis det er det, der skal til, konstaterer Svedborg.