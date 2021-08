Dobbelt DM-guld til holbækker

Som førsteseedet var det ikke nogen decideret overraskelse, at han vandt guld, men Morten Jaksland satte en tyk streg under sin position som Danmarks bedste, da han søndag vandt dobbelt guld ved DM i racketlon.

Normalt stiller Morten Jaksland op i double sammen med Kresten Hougaard, men ved dette DM stillede han i stedet op sammen med Michael Pedersen fra Racketlon Nordjylland. Morten Jaksland havde forventet at møde Kresten Hougaard i finalen i single, men da Hougaard tabte semifinalen til Philip Pedersen, blev der ikke noget af den drømmefinale. Til gengæld vandt Morten Jaksland finalen sikkert med 13 point. Han førte 21-12 efter bordtennis, men Philip Pedersen bragte sig foran 28-33 efter badminton. Jaksland var dog lige så suveræn i squash, hvor den oprindelige tennisspiller sørgede for 49-40 inden tennis-sættet. Foran 13-9 kunne Morten Jaksland ikke længere indhentes, og han var dermed dansk mester.

- Jeg fik et lille hold i ryggen helt akut. Jeg ved ikke, om det lykkedes at skjule det for ham. Jeg havde et godt forspring, og det var supergodt, inden de sidste 10 minutter. Jeg nåede at blive bange for, om jeg mistede det hele, siger Morten Jaksland.