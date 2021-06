Danijel Djekic, til højre, sammen med tidligere talent- og sportschef Klaes Egel Rasmussen, der forlader Holbæk til fordel for et fodboldjob i Brøndby. Foto: Per Christense Foto: Per Christensen

Djekic skal pusle om trænerne

Lokalsport Nordvestnyt - 29. juni 2021 kl. 12:24 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Han synes, at jobbet som assistent-træner for 2. divisionsholdet har været »fantastisk sjovt, nervepirrende og lige som det skulle være«, selv om det blev til nedrykning.

Men alligevel har 25-årige Danijel Djekic fra Holbæk fået nyt halvtidsjob i fodboldklubben HB&I. Som nyudpeget Head of Coaching for de bedste U13-U19-spillere i danmarksserieklubben, får Djekic det overordnede ansvar for talent-afdelingen, hvor han blandt andet skal sørge for at motivere, udvikle og sparre med trænerene på de forskellige hold

Et job, han selv lagde billet ind på, da muligheden bød sig efter den seneste turbulente tid i klubben.

- På nær en afstikker til Brøndby, har jeg været i Holbæk i mange år og er klubmenneske. Og jeg vil gerne være med til at skabe kontinuitet, sørge for lokal tilknytning og i det hele taget få trænerne til at føle, at HB&I er et godt sted at være, siger Danijel Djekic, der var cheftræner for det bedste U19-hold, inden han blev assistenttræner for først den fyrede cheftræner Lars Feist og senest Klaes Egel Rasmussen, der har fået fodboldjob i Brøndby.

Stærkest på græsset

Medlem af eliteudvalget i den relativt nye HB&I-bestyrelse, Martin Hartmann, glæder sig over den nye rolle til Danijel Djekic.

- Hans styrke er arbejdet på banen, og han ved, hvad der kræves på græsset. Han skal være med til at kvalificere trænerne og helst også arbejde for at tiltrække lokale trænere, så vi kan fortsætte vores strategi med at egenudvikle spillere til førsteholdet og fortsætte bestræbelserne på at komme tilbage til divisionsfodbolden, siger Martin Hartmann, som også gerne ser et træner-samarbejde med de lokale omegnsklubber.

Et gammelt HB&I-ønske, som også Danijel Djekic har langt fremme på sin lange to-do-liste.

- Samarbejdet med de lokale klubber har ikke fungeret i langt tid, men mit mål er oså at få gang i det igen på en eller anden måde, siger Holbæks nye talentchef.