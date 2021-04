Magnus Sørensen fik ikke spilletid i 2. division i weekenden og forventes derfor at starte inde mod Bjæverskov. På billedet ses han i Holbæks sejr på 3-2 over Hvalsø sidste år.

Divisionsreserver tyvstarter mod Bjæverskov

Den lange coronapause har medført en ny turneringsordning med slutspil i serie 1, og her er udgangspunkterne for Holbæk B&I og Bjæverskov helt forskellige.

Allerede efter to runder i foråret deles serie 1 i to, hvor de syv øverste skal spille om oprykning, og de syv nederste skal spille om nedrykning. Som nummer et er Holbæk sikre på at komme i oprykningsspillet, og med en sejr hjemme over Bjæverskov kan de samtidig øge afstanden til Fårevejle på andenpladsen til syv point.

For Bjæverskov er situationen sværere. Vinder de over Holbæk, vil de inden de to afgørende runder akkurat lægge sig på sjettepladsen et point foran Raklev og tre point over stregen. Inden kampen ligger Bjæverskov med samme antal point som Avarta, AIK 65 Strøby og Hvalsø to point efter Raklev.