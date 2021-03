Lars Randrup nåede kun at være en halv sæson i Holbæk. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Divisionsreserver skifter træner

Lokalsport Nordvestnyt - 23. marts 2021 kl. 14:53 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæks divisionsreserver har i serie 1 direkte kurs mod oprykning til sjællandsserien. I efterårssæsonen førte andetholdstræneren Lars Randrup holdet til en førsteplads, og før Holbæk genoptager turneringen midt i april fører holdet med fire point og har spillet en kamp færre end de to forfølgere Fårevejle og B. 73 Slagelse.

Men en eventuel oprykning bliver ikke med Randrup ved roret. Den tidligere træner i Fremad Amager og Jægersborg er stoppet i Holbæk, efter blot en halv sæson, og i stedet skal en trio af trænere stå i spidsen for serie 1-holdet. Det forklarer Holbæk Bold- & Idrætsforenings talentchef, Klaes Egel Rasmussen, der selv er en af de tre trænere.

- Da vi begyndte i februar havde vi 30 spillere med i førsteholdstruppen, så der var egentlig ikke en andetholdstrup. Vi spiller serie 1-kampene med divisionsreserver og U19-spillere, så Lars trænede egentlig et hold, der ikke havde sin egen trup. Så det gav ikke mening, fortæller Rasmussen, der på skift skal dele ansvaret for serie 1-holdets turneringskampe med U19-træner Mohammed Asrihi og førsteholdstruppens assistenttræner, Danijel Djekic.

- Lars Feist (cheftræner, red.) og Djekic står for træningen af alle 30 spillere og bruger så Christian Holst og mig selv, der er med på træningsbanen. Så Lars Feist, Asrihi og jeg kan stille med de hold, vi mener er de rigtige, lyder det fra talentchefen, der ikke ser noget problem i at have adskillige trænere på sidelinjen.

- Det er et aktivt valg. Det bliver et samarbejde mellem U19-, divisionsholdet og serie 1-holdet, med forskellige trænere. Men det bliver altid trænet af de samme trænere. Så det er ikke noget problem, om det er den ene eller anden på sidelinjen, siger Klaes Egel Rasmussen, der lørdag sender serie 1-holdet ud til årets første træningskamp - mod Svebølle.

Tirsdag i næste uge møder Holbæk Tuse i en træningskamp og trænertrioen vil forsøge at få en tredje testkamp ind i kalenderen.

- Vi synes, at det er den bedste løsning. Og fedt, at vi kan arbejde med spillerne på den måde. At vi er flere trænere synes jeg er et kannongodt signal til de unge, siger Klaes Rasmussen.

Lars Randrup bekræfter, at han var blevet overflødig i Holbæk.

- I og med der ikke er et hold til mig på sigt, og at der ikke er nogen spillere at træne til dagligt, så var der ikke brug for mig mere, som jeg fik at vide. Det er stadig nyt, men jeg vil gerne være træner og er gået i tænkeboks, i forhold til hvad jeg vil og hvor meget jeg vil, siger han.