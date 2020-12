Divisions-comeback efter sabbat-år

Rasmus Lynge Christensen tog tidligt til FC Midtjyllands akademi og har efter ungdomstiden der spillet for Fredericia og Hobro, hvor han nåede flere kampe i Superligaen. Siden 2016 har han dog været i Arendal, men på grund af skadesproblemer trappede han ned og spillede ikke på eliteniveau i 2020. Men nu er han altså klar til igen at tørne ud for Arendal i PostNord-ligaen, som er Norges tredjebedste række.

- Rasmus er en af de allerbedste spillere, Arendal Fotball nogensinde har haft. Nu har han været igennem et grundigt lægetjek, som bekræfter, at han er ovre sine skadesplager. Derfor tror og håber vi, at han bliver en vigtig spiller på banen i 2021-sæsonen. Samtidig får han også en nøglerolle som marketingschef i klubben. Vi ønsker at styrke vores position over for både eksisterende og nye samarbejdspartnere i tillæg til, at vi arbejder på at skabe mere engagement rundt om klubben, siger Arendals sportslige leder Rune Aarrestad ifølge klubbens hjemmeside.