Dige vender tilbage til Odsherred

Dige fulgte med en række holdkammerater fra Odsherred til Ishøj - hvor også den tidligere Odsherred-træner Erdogan Aslan befinder sig - da Odsherred for lidt over et år siden trak sig fra danmarksserien. Træneren tog ud over Dige også Mikkel Vestergaard, Andreas Elkjær, Emre Selvi og Yousef Ghani med sig til Ishøj - der i denne sæson blandt andre har hentet Birol Serinkanli i Holbæk og fået tilgang af de tidligere superligaspillere Jean Claude Bozga og Ricki Olsen.