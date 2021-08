Formstærke Mathias Larsen har haft en god sæson og har gode muligheder for at gøre sig gældende i PostNord Danmark Rundt. Foto: Jaroslav Svoboda Foto: Jaroslav Svoboda

Det største løb - indtil videre

Lokalsport Nordvestnyt - 10. august 2021 kl. 17:15 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Når man for eksempel sidder hårdt presset med lårene fyldt op med mælkesyre, en puls på 180 og er på nippet til at give op, fordi man ikke kan finde sin plads i viften i sidevinden langs den jyske vestkyst, er det vigtigt at kunne bevare overblikket.

Den slags kommer med rutine og erfaring, og det skal det Holbæk-baserede kontinentalhold Restaurant SuRi Carl Ras ud og høste en masse af, når det unge og uprøvede cykelhold for første gang skal være med i det danske protour-løb PostNord Danmark Rundt , som er startet tirsdag i Struer.

- Det er det største løb hidtil, og det fylder meget for os. Det er vores mulighed for at vise os frem. Vi skal forsøge at gøre en god figur. Det bliver da hårdt, men vi gør det, fordi det er fedt og fordi, vi kan li' det, fortæller cykelholdets teammanager Henrik Egholm dagen før starten i Struer.

Team-manageren regner ikke med, at holdet kan blande sig i klassementet, men mindre kan også gøre det.

- I forhold til vores projekt og vores sponsorer er det vigtigt, at vi kommer til start, men vi er først og fremmest med for at lære. Og succeskriteriet kunne være at lave et godt resultat, og i et protour-løb som dette, vil det nok være at få en rytter i Top 10 på en etape, men så skal sol og vind også stå helt rigtigt, siger Henrik Egholm, der overlader rollen som sportsdirektør i holdets følgebil til Claus Pedersen, far til den tidligere verdensmester, Treks Segafredos Mads Pedersen, som i øvrigt sammen med Henrik Egholms søn, Jakob Egholm, også er med i den 30. udgave af det danske etapeløb.

Restaurant SuRi Carl Ras stiller til start med Markus Kramer, Julius Nowak Dalner, Mathias Larsen, Sebastian Nielsen, Rasmus Lund Pedersen, Rasmus Hestbek Lund og Christian Lindquist, og for alle er der tale om debut i det traditionsrige etapeløb. Selv om holdet i forberedelserne er gået glip af et etapeløb i Polen, som blev aflyst, er Egholm godt tilfreds med rytternes form og seneste resultater.

Især Mathias Larsen har været fremme i cykelskoene, og holdet arbejdede godt for ham, da han i det tjekkiske etapeløb Visocina Tour sluttede som nummer ni efter at have vundet en etape og været i den gule førertrøje.

- Han er en dygtig rytter, og han har også næse for at køre cykelløb. I teorien kan han vinde en etape, for han er giftig, hvis han sidder der, mener Henrik Egholm, der også har Rasmus Lund Pedersen, nylig OL-sølvvinder i holdforfølgelsesløb med på holdet.

- Det har hele tiden været planen, at han skulle køre PostNord Danmark Rundt. Der er ikke mange, der kan træde, de watt han træder. Han er meget stærk, og han kan afslutte, hvis finalen ikke er alt for teknisk. Han er en mulighed i en spurt, men han har ikke kørt så meget landevej, siger Egholm om Lund Pedersen.

Året udgave af PostNord Danmark Rundt, som på fjerde etape starter i Holbæk og har mål i Kalundborg, er stærkt besat, og der bliver ikke mindst mulighed for at hylde OL-guldvinderne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen, der sammen med en række af de største danske World Tour-stjerner er klar til start. Og ikke mindst så stærke udenlandske navne som Remco Evenepoel, Mark Cavendish, Dylan Groenewegen og Cees Bol, begejstrer Henrik Egholm.

- Det er et historisk stærkt felt. Det ikke kan være bedre, siger manageren.

783,3 kilometer skal tilbagelægges, før løbet slutter lørdag på Frederiksberg.