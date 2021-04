Det endte uafgjort, da Holbæk for nyligt tog imod Svebølle i serie 1's grundspil. De to hold mødes i lidt af et åbningsbrag i første runde af oprykningsspillet. Foto: Per Christensen

Det starter med et brag

Lokalsport Nordvestnyt - 27. april 2021 kl. 15:14 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Slutspillet i serie 1 starter med et brag, når Svebølle og Holbæk tørner sammen allerede i første runde.

Men faktisk kommer det første brag allerede torsdag aften, hvor Fårevejle ude møder Herfølge. Og det kan godt kaldes en lille finale for Fårevejle. For taber de kampen, vil de være otte point fra andenpladsens oprykningschance med blot fem kampe tilbage. Omvendt kan de med en sejr spille sig helt ind i kampen om toppladserne.

Det er stadig Holbæk, der er nummer et, men holdet har spillet to ud af tre kampe uafgjort i foråret og sluttede også efteråret med en uafgjort.

Svebølle blev for to uger siden det første hold til at tage point fra Holbæk i Holbæk. Nu kan de blive det første hold til at slå Holbæk, når de mødes i Svebølle lørdag klokken 16. I givet fald vil de blot være tre point efter Holbæk og bedst i indbyrdes opgør.

Raklev møder som sidste nordvestsjællandske hold i oprykningsspillet B73 Slagelse hjemme ved Røsnæshallen i første runde lørdag.

Med syv hold i slutspillet skifted de til at sidde over. Sidste runde bliver 12. juni, hvor Raklev er oversidder. I den runde mødes Fårevejle og Svebølle i Fårevejle, mens Holbæk hjemme møder Herfølge i et opgør mellem nummer et og to, som stillingen ser ud nu.

I nedrykningsspillet fra serie 1 har Holbæk United dystre udsigter i bestræbelserne på at redde sig fri af nedrykning. De kan dog redde lidt af æren ved at slå greve i deres første kamp, som spilles fredag aften. Greve er næstsidst, og indtil deres sejr i sidste grundspilsrunde over Suså på tredjesidstepladsen hade de kun de tre point, de fik i efteråret for at slå Holbæk United. Begge hold lukker i gennemsnit fire mål ind per kamp.

Også i sjællandsserien begynder slutspillet i denne uge.

Her starter TUse på udebane mod Gørslev fredag aften.Og Tuse har noget at revanchere i slutspillet. Det lykkedes nemlig kun i grundspillet at få et enkelt point mod de seks modstandere i slutspillet. Det kom i hus med 0-0 hjemme mod Nykøbing.

Dem skal Tuse møde igen søndag den 16. maj på udebane.

Tuse er oversidder i næstsidste runde og slutter af hjemme mod Slagelse den 12. juni.