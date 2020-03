Mathias Rysgaard mener, at udskydelsen af OL kan blive en fordel for ham. Foto: Thomas Olsen

Det kan måske vendes til en fordel

Lokalsport Nordvestnyt - 25. marts 2020

- Det kan vise sig at være godt for mig, at det er udskudt. Så har jeg et år ekstra til at blive stærk. Der er nogle andre, der har planlagt at stoppe efter 2020. Når jeg får det kringlet oppe i hovedet og lagt en ny plan, tror jeg, det bliver godt. Men nu er det en tom følelse.

Sådan siger kalundborgenseren Mathias Rysgaard om beslutningen om at udskyde OL til 2021. Han er Danmarks hurtigste svømmer, men mangler alligevel at tage det sidste skridt til en OL-kvalifikation. Han viste stor styrke, da han i december satte ny dansk rekord på 100 meter fri. Det var på kortbane, og i det olympiske langbanebassin mangler han stadig 0,73 sekund i at klare tiden. Det vil samtidig være ny dansk rekord.

Den danske rekord havde han set frem til at sætte ved Danish Open denne weekend, men nu har han altså endnu et år til at opnå den OL-kvalifikation, som har været hans mål i årevis. Men han fortæller om en tomhed, efter hans mål igennem flere år pludselig er ude af syne.

- Er du vimmer? Også i den grad. Først forsvandt svømningen, og så forsvandt arbejdet også. Det er bare ikke noget at lave. Det er sindssygt mærkeligt. Så kommer der bare noget udefra, man ikke kan styre. Der er helt sikkert en tomhed, men jeg tror, den går væk, når jeg får lagt en ny plan, siger Mathias Rysgaard.

Som svømmer på det nationale testcenter har han været vant til, at alt lå i faste rammer med en skemalagt hverdag og klare sportslige målsætninger. Derfor er han lidt på bar bund i forhold til sin hverdag.

- For mig handler det om at finde de små brødstumper og samle dem op og se, hvad jeg kan få ud af det, siger Mathias Rysgaard.

Der er dog et lyspunkt. For Danmarks bedste svømmere har igen fået mulighed for at træne i vand i et bassin tilhørende Københavns Universitet nær Rigshospitalet.

- Vi er 10 stykker, der er delt i to grupper. Der er en gruppe, der træner otte gange om ugen og en gruppe, der træner fem gange om ugen. Jeg er i den gruppe, der træner fem gange om ugen, så det er en gang hver hverdag, fortæller Mathias Rysgaard.

Han forklarer, at svømmerne er udvalgt ud fra deres FINA-point, som er et udtryk for, hvor god en tid er i forhold til gennemsnittet af verdens 10 bedste tider nogensinde på samme distance.

Og Mathias Rysgaard understreger, at han er enig i beslutningen om at udskyde OL.

- Det er lidt tomt. Jeg har planlagt efter det i fire år, så kommer alt det her. Men alt taget i betragtning, er det det rigtige valg. Alt andet var blevet udvandet. Folk var begyndt at sige, at de ikke kom, der ville måske ikke være publikum. Det er den rigtige beslutning, siger Mathias Rysgaard.

Han ser også frem til en mere rolig tid, nu hvor beslutningen er truffet.

- At det er rykket til 2021 giver ro. Så skal vi ikke præstere under de her forhold. Det bliver også mere fair, når alle lande får mulighed for at være klar, siger Mathias Rysgaard.

