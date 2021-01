Se billedserie Mikkel Hansen og Danmark skal spille første kamp ved VM i Egypten på fredag mod Bahrain. Foto: Mikkel Lundby Langer/Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Det forventer de lokale trænere af VM

Lokalsport Nordvestnyt - 13. januar 2021
Af Christian Dahl

Som passionerede håndboldfans ser de alle frem til en masse god håndbold ved VM. Men ellers er der en række forskelle på, hvad de lokale håndboldtrænere forventer af slutrunden, der begynder i Egypten.

De fleste tror på mindst en semifinale til Danmark, selv om det er hårde odds efter Rasmus Lauges skade.

- Jeg tor, Danmark når en semifinale. Jeg tror, Nikolaj (landstræner Nikolaj Jacobsen, red.) må spille mere bredt efter Lauges skade, og dem, der skal tage over, er utroligt spændende spillere, men har ikke niveau til guld. Norge, Kroatien og Spanien er mine favoritter til guldet, vurderer Thomas Emanuel, der er træner for Holbæks kvinder i 3. division.

Brian Jørgensen, der ud over at træne HF Kalundborg i mændenes kvalifikationsrække er en passioneret tilskuer med mange slutrundekampe på tilskuer-cv'et, er den, der tror mest på Danmark.

- Danmark er i den »svageste« halvdel, og har reelt kun Kroatien, der er en del af verdens toppen, med de nuværende trupper, så kan man vinde over Kroatien, så venter formodentlig vinderen af Slovenien og Egypten i en kvartfinale, og så ligner det Tyskland eller Spanien i en semifinale. Så mon ikke vi ser Danmark imod Norge i finalen, spørger Brian Jørgensen retorisk.

Mens John Donner Hansen, der er træner for Lammefjorden i kvindernes 3. division er den mest usikre træner.

- Niklas Landin og Mikkel Hansen bliver afgørende for Danmark. Sidste slutrunde havde vi en målmand, der overpræsterede. Da Danmark vandt over Norge, var det på grund af Landin. Det niveau kunne han ikke holde i anden kamp. Hvis de to præsterer, så er der en chance for guld. Hvis de ikke gør, så kan vi lige så godt blive nummer otte, siger John Donner Hansen.

Stor rolle til Mensah Alle de lokale trænere er enige om, at der venter holbækkeren Mads Mensah Larsen en ekstra stor rolle i Rasmus Lauges fravær. Men troen på Mads Mensah varierer.

- Som altid har jeg høje forventninger til Mensah. Efter Rasmus Lauges skade tror jeg, Mensah får en større rolle end normalt. Hans fordel er, at han er tovejsspiller. Han virker som det sikre stabile kort, som så kan suppleres med individuelle spillere som Jacob Holm og Morten Oslen, siger Martin Larsen.

Også Thomas Voss, der træner Raklevs kvinder i kvalifikationsrækken, har store roser til Mads Mensahs evner i forsvaret:

- Jeg forventer en stor rolle angrebsmæssigt til Mads Mensah. En større rolle end han har haft tidligere. Han er og har altid været en af vores bedste til at dække 2'er, men jeg tror, at han i Lauges fravær får mere ansvar i angrebet, siger Thomas Voss.

Især Thomas Emanuel og John Donner Hansen har dog betænkeligheder ved Mensah i angrebet.

- Jeg tror, Nicolaj Jacobsen har stor tiltro til Mensah. Spørgsmålet er, om Mensah magter at løfte opgaven som playmaker, siger John Donner Hansen.

- Jeg har ikke den store fidus til ham angrebsmæssigt. Men jeg håber da, at han klarer sig godt ligesom alle de andre dankse spillere, siger Thomas Emanuel.

Til gengæld håber John Donner Hansen på et par af de nyere danske landsholdsspillere.

- Jeg håber, at Emil Jakobsen og Johan Hansen får masser af spilletid. Det vil være rart at se dem skubbe lidt til Lasse Swan og Magnus Landin. Swan er ved at være for gammel, og Landin har ikke niveauet, siger John Donner Hansen.

Hårdt spil De fleste af trænerne er enige om, at herrehåndbolden har været inde i en dårlig udvikling, hvor fysikken er det vigtigste. Den udvikling håber de vender.

- Jeg håber det bliver et teknisk VM og ikke så meget slåskamp, siger Christian Iversen, der træner Odsherreds kvinder i kvalifikationsrækken.

- Jeg forventer at der igen kommer fart på spillet, så den tendens, der har været over de sidste 8-10 år, med langsomt fysisk spil, ikke er den fremtrædende, supplerer Brian Jørgensen.

Og John Donner Hansen peger på, at dommerne kan få en nøglerolle.

- Efterhånden er herrehåndold blevet meget fysisk. Nu kan jeg godt lide at se amerikansk fodbold, men vi er på vej derhenad. Dommerpræstationerne kommer til at være sindssygt vigtige, siger John Hansen.

Inspiration til egne hold Trænerne er enige om, at det er svært at overføre spillet fra VM direkte til holdene i 3. division og kvalifikationsrækken - ikke mindst til kvindeholdene. Men trænerne forventer alligvel at blive inspireret.

- Jeg håber på nogle angrebsåbninger og måske »mærkelige« forsvar fra nogle af de mere eksotiske håndboldlande, siger Christian Iversen.

Martin Larsen glæder sig især til at se Egypten og Island, mens Thomas Emanuel og Brian Jørgensen begge nævner Portugal som et spændende hold.

Jørgensen peger desuden på Slovenien som et spændende hold.

Så er spørgsmålet selvfølgelig, om man direkte kan tage noget med til sin egen trænergerning.

- Det kan man altid. Der er masser af inspiration at hente både på det taktiske plan såvel som hos den enkelte spiller. Det er særligt interessant at følge med i, hvilke håndtag de enkelte trænere trækker i, når deres mandskaber er presset. Jeg er spændt på, hvilke nye nye tendenser holdene arbejder med - og om de lykkes med det. Jeg synes, flere hold er begyndt at arbejde med aggressive backs i deres 6-0-forsvar, og det bliver spændende, hvordan modstanderholdene løser det, siger Martin Larsen.

Og Brian Jørgensen er på linje:

- Jeg håber altid der er en enkelt åbning man kan tage med, selvom der er langt fra det tekniske niveau til VM til kval-rækken i Danmark, men jeg tænker, der kan findes nogle, der tilrettes med små nuancer, siger HF Kalundborg-træneren.

Håbet har John Hansen også, selv om han ikke tror på, at han kan bruge noget direkte.

- Jeg kommer ikke til at kunne bruge ret meget. Jeg træner kvindehåndbold, og selv på vores niveau er der store forskelle. Der er altid nogle overtalssystemer, man kan kigge på, men qua den store fysiske forskel, vil det aldrig være det samme. Vi træner to gange om ugen og når et vist niveau. Vi kan selvfølgíg bruge inspirationen, men decideret copy-paste siger jeg nej til, lyder det fra John Donner Hansen.

Thomas Voss vil holde øje med, om de små håndboldnationer kommer med noget nyt. Og så har han et øje på forsvarsspillet.

- Som træner håber jeg at kunne få lidt inspiration til forsvarsspillet. Især fra de nationer som er underlegne fysisk og er tvunget til at tænke lidt mere offensivt i deres forsvarsspil, siger Raklev-træneren.

Specielt VM Under alle omstændigheder ser trænerne frem til et specielt VM, hvor corona er den store joker. Både i forhold til forberedelse, afbud og trupper.

- Jeg forventer en slutrunde der starter med stor fokus på corona og kampe med store sejre. Men når vi når i mellemrunden og slutspillet, så forventer jeg, at det er de store nationer, som kæmper om pladserne blandt de sidste fire. Altså et VM uden de store overraskelser, spår Thomas Voss.

Men det kommer også til at spille ind, at VM er udvidet, så der er en række nye bekendtskaber ved slutrunden i Egypten.

- Jeg glæder mig først og fremmest til at se Danmark spille. Derudover glæder jeg mig til at se noget god håndbold fra alle de hold, der er med, siger Thomas Emanuel.

- Det bliver også interessant at se, hvad de mange nye nationer bringer. Jeg er også nysgerrig på, hvad corona og en alternativ optakt til VM gør for de enkelte nationer og deres rytme og spilkvalitet, siger Martin Larsen.

Og så opsummerer Christian Iversen det meget fint, når han skal fortælle, hvad han ser mest frem til.

- At se, om vores unge kan stå distancen over en lang slutrunde. De skal have mere ansvar, end der var lagt op til, siger Christian Iversen.

VM begynder i dag med kampen mellem Egypten og Chile. Danmarks første kamp er fredag mod Bah­rain.