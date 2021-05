Der var ikke ben til det store

Det 120 mand store felt blev undervejs på de ni omgange med et par gode stigninger og sidevinds-stykker, decimeret, og til sidst kom et reduceret felt samlet til mål med Marcus Sander Hansen fra BHS-PL Beton Bornholm som vinder foran Team CO:PLAY Giants Magnus Bak Klaris.

- Bradtberg er vores alderspræsident og kørte i øvrigt et godt løb, hvor han arbejdede stenhårdt for holdet, sagde Suri-Carl Ras' teammanager Henrik Egholm på vej hjem fra løbet, der havde start og mål ved byskiltet i Lumsås på Stenstrupvej.

- Vores akilleshæl er, at vi ikke kan matche de andres antal af soldater. Med kun ni mand mod de større holds 13-14 ryttere er vi selvfølgelig lidt sårbare, men trods resultaterne var det et fint løb for os frem mod de kommende UCI-løb sidst i maj og først i juni, sagde Henrik Egholm.