Fårevejle har udebane i lørdagens topopgør i serie 1 mod Svebølle. Det er sidste runde i grundspillet, hvor de sidste pladser i oprykningsspillet er på højkant. Foto: Per Christensen

Der er meget på spil i sidste runde af grundspillet

Lokalsport Nordvestnyt - 23. april 2021 kl. 16:57 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Efter weekendens runde deles serie 1 i et oprykningsspil og et nedrykningsspil. Med de aktuelle stillinger i rækkerne ser det ud som om, at seks af de syv hold i nedrykningsspillet vil rykke ud, så der er kamp om at komme med i det gode selskab i oprykningsspillet.

Lørdagens kamp mellem Hvalsø og Raklev ligner et direkte opgør om en plads i oprykningsspillet. Den kan man læse en særskilt optakt til i denne betalingsartikel.

Der er reelt fem hold i spil til de sidste to pladser. Raklev ligger bedst med 20 point, mens Hvalsø, Bjæverskov og Avarta alle har 18. AIK 65 Strøby har med 15 point også en teoretisk chance for at tage en af pladserne.

Ved pointlighed er det målscoren, der er afgørende, og her er Hvalsø med 12 overskydende mål bedst. Raklev er lige efter med 11 overskydende mål, mens AIK 65 Strøby har +2, Bjæverskov har 0, og Avarta har -1.

Det første var i kampen om pladserne i oprykningsspillet kommer allerede fredag aften, når Holbæk United klokken 19 hjemme møder Avarta.

Bundproppen United har endnu ikke vundet i sæsonen, men med en række nye spillere gjorde holdet sidste weekend en god figur mod Bjæverskov. Kan holdet tage point mod Avarta, kan det få direkte indflydelse på, hvem der kommer i oprykningsspil.

United forventer at give debut til Ishøjs træner Erdogan Aslan i kampen mod Avarta.

Topopgør De tre øvrige lokale hold i rækken er alle sikret en plads i oprykningsspillet, og de spiller alle topopgør lørdag klokken 13.

Holbæks ubesejrede tophold møder på udebane rækkens nummer tre B73, Slagelse. Hvis Holbæk formår at vinde kampen, vil de reelt sætte B73 af i kampen om førstepladsen. I givet fald vil Holbæk være 10 point foran dem inden slutspillets seks kampe.

I Svebølle er der lokalopgør, når Fårevejle kommer på besøg. Begge hold er inden runden otte point efter Holbæk.

Hjemmeholdet kommer for første gang i en turneringskamp til at have deres træner med på sidelinjen. Spillende træner Jonas Thomsen er fingerskadet og kan derfor styre tropperne fra sidelinjen. Det har han kun prøvet en gang før i en træningskamp.

Det får han mulighed for mod Fårevejle, hvor han oveni købet får hjælp til trænergerningen. Svebølle lavede nemlig tirsdag en aftale med den mangeårige Asnæs-træner Christian Mainz, der fremover skal være assistenttræner for trænerduoen Jonas Thomsen og Patrick V. Jensen.

Tæt topopgør Og Jonas Thomsen ser frem til lokal- og topopgøret.

- Jeg forventer, at det bliver tæt, vi ligger begge og kæmper om andenpladsen med Herfølge og B.73, Slagelse. Så i forhold til tabellen, så forventer jeg en tæt kamp, hvor marginaler kan blive afgørende. Umiddelbart tror jeg ikke, at der er den store forskel på holdene, niveau-mæssigt. Men jeg er selv ude, og så må andre træde i karakter, siger Thomsen.

Svebølle-træneren kan glæde sig over, at en vigtig trio vender tilbage fra skader - Nick Trier, Oisin Reddy og Mike Larsen.

- Det er tre, som har været vigtige i lang tid. Det er ikke sikkert, at de alle tre starter på banen, men de er i hvert fald tilbage i truppen, lyder det fra Jonas Thomsen, der også ser frem til assistancen på trænerbænken.

- Det var jo planlagt, at jeg selv skulle spille og at Christian Mainz så blandt andet skulle scoute, hvilket han er god til. Men vi glæder os til at få ham ind og booste trænerteamet, siger Svebølle-træneren.