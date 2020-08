Det trak lidt ud, inden Tuse i sjællandsserien fik udnyttet overtaget i udekampen mod LUIF fra Falster. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Den naturlige Tuse-sejr trak ud

Lokalsport Nordvestnyt - 29. august 2020 kl. 19:45 Af Anders Vestergaard

Tuse-træner Freddy Andersen er en meget rutineret fodboldtræner, der gennem årene har set lidt af hvert på fodboldbanerne rundt omkring i landet.

Men det han så i lørdagens udekamp mod LUIF fra Falster, hvor Tuse i sjællandsserien vandt med 2-4 og dermed for første gang i denne sæson kom på pointtavlen, havde han ikke før oplevet.

- Jeg har aldrig før set mit hold producere så mange chancer og så alligevel være bagud med to mål ved pausen, sagde Tuse-træneren inden den lange hjemtur.

Faltringerne kom foran allerede efter tre minutter, men inden da havde Tuses Lasse Frendrup allerede haft et skud på LUIf-stolpen.

Efterfølgende havde Jesper Halling og Nicolai Gylling Olsen kæmpe chancer for et hurtigt comeback, men i stedet for kom hjemmeholdet foran med 2-0 efter et frispark.

- Vi spillede dem ud af brættet, så pausestillingen gav et helt forvrænget billede af halvlegen, sagde Freddy Andersen, der dog var lidt forberedt på at hjemmeholdet, der ellers ikke havde meget offensivt at byde på, kunne komme til fadet i luftrummet på dødbolde, idet hverken Daniel Skov og August Mogensen ikke kunne være med i lørdagens kamp.

Kampbilledet var helt det samme efter pausen, men til forskel fra første halvleg spillede Tuse langt mere aggressivt og direkte, og så lod målene ikke vente længe på sig.

I løbet af bare tre minutter i starten af anden halvleg sørgede Nicolai Gylling Olsen og Jesper Halling for både oprejsning og udligning til 2-2.

De to frontløbere havde efterfølgende flere muligheder, og Lasse Frendrup brændte tilmed et straffespark, som han selv havde skaffet.

Men trods de moral-dræbende afbrændere fortsatte Tuse ufortrødent presset, som så til sidst gav det helt fortjente udbytte, da Jesper Halling med sit andet mål skaffede Tuse en føring på 2-3 små 10 minutter før tid.

Og til sidst lukkede og slukkede Yassin Ismail til 2-4 på oplæg fra Mathias Riis, der var kommet op fra Tuses andethold.

- Stor ros til holdet for bare at blive ved. Det havde næsten ikke været til at bære, hvis vi ikke havde vundet. Og nu er vi på tavlen, det er noget af en forløsning, sagde træner Freddy Andersen efter den »nye« oplevelse på Falster.