Deltagerrekord på HB&I's generalforsamling

Lokalsport Nordvestnyt - 04. marts 2021 kl. 16:58 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Der var deltagerrekord på onsdagens generalforsamling i Holbæk Bold- og Idrætsforening, hvor der var både formands- og bestyrelsesvalg. Det plejer sjældent at trække mere end 60 medlemmer til. Så måske var det en kombination af formandsvalget mellem Kim Stroustrup og Nicolai Winther-Stokholm, og at mødet kom på video-konference, at mere end 200 medlemmer loggede sig ind og fulgte den næsten fem timer lange generalforsamling.

De blev vidner til et tæt formandsvalg, som Nicolai Winther-Stokholm vandt med 102 stemmer mod Kim Stroustrups 95. Før afstemningen havde de mange medlemmer fulgt en slags hurtig-kampagne, hvor først de to formænd og siden ni bestyrelses-kandidater fik mulighed for at lægge deres visioner for klubben frem.

Kim Stroustrup nævnte i formandens beretning, at bestyrelsen var begyndt optimistisk for et års tid siden. Men samarbejdet brød sammen og formanden overvejede så drastisk et skridt at ekskludere et bestyrelsesmedlem - og at det var en fejl, at det ikke skete. Stroustrup undervurderede simpelthen uenigheden, fortalte han.

Til gengæld meddelte Kim Stroustrup efter det tabte formandsvalg, at han også stillede op til bestyrelsesvalget. Og han blev sammen med Rasmus Jægersø og Jesper Larsen genvalgt til bestyrelsen, ligesom formanden for en to-årig periode. Tre bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind for et år - Jacob Madsen, der blev genvalgt, og Martin Hartmann og Jakob Andersen.

Lidt usædvanligt måtte der også kampvalg om suppleantpladserne til. Det vandt Karsten Sørensen, foran Tom Foght, Jørgen Brodersen og Anders Lund.

Årets initiativpris blev af afgående næstformand Mads Munkholm Teglskov virtuelt overrakt til Maj-Britt Larsen og Karsten Sørensen. HB&I's mest fornemme pris, Henry Nedergaards Mindepokal, gik til Søren Dam, der blandt meget andet er ansvarlig for klubbens bolddrenge.

