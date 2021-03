Frederik Søgaard (ved nettet) og Mads Pieler Kolding i aktion for Team Skælskør i sommer. Først torsdag fik parret endelig taget hul på deres internationale samarbejde, men desværre blev det til et nederlag i tre sæt.

Debut­nederlag efter ni måneder

En langvarig skade hos Frederik Søgaard, aflyste turneringer på grund af corona og for få ranglistepoint har holdt parret ude, og det er kun blevet til et par sæt sammen i Badminton- ligaen.

Her i foråret rejste Søgaard og Kolding forgæves til både Swiss Open og All England i håbet om at komme med på afbud, men begge gange, måtte de rejse hjem igen uden at have spillet.