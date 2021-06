Debat: Kommentar fra en sponsor

Nå, tilbage til artiklen. »Balladen kostede nedrykning« er formentlig ikke helt skæv, men problemet er vel sådan set, at der har været ballade for mange gange inden for de senere år. Det er altså ikke kun den sidste ekstraordinære generalforsamling der har skabt problemerne. Det har været en medvirkende årsag, det er jeg ikke i tvivl om. F.s.v. angår de ledelsesmæssige udfordringer, der har været i HBI gennem de senere år, er »farce« vist et mere dækkende. Jeg er sikker på, at jeg ikke er er alene om den betragtning. Jeg er også sikker på, at spillernes performance bliver påvirket af disse farceagtige tilstande. Jeg forstår også, at nogle spillere søger andre græsgange.