Send til din ven. X Artiklen: Debat: En fodboldklub - i splid med sig selv - kan ikke bestå Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: En fodboldklub - i splid med sig selv - kan ikke bestå

Lokalsport Nordvestnyt - 08. marts 2021 kl. 12:21 Af Mads Munkholm Teglskov, Afgående næstformand i HB&I, Skovmosevej 6, 4200 Slagelse. Kontakt redaktionen

»Et hus i splid med sig selv kan ikke bestå«, lyder et kendt citat fra den tidligere amerikanske præsident Abraham Lincoln. Han var klar over, at en splittet regering ikke kan holde i længden, og det berømte citat passer måske godt på den nuværende situation i HB&I.

Der er splid i byens fodboldklub - igen - fristes man til at sige. Efter 15 måneder som næstformand kan jeg konstatere, at et dårligt arbejdsklima i bestyrelsen gør, at HB&I nu fortjener en beslutningsdygtig bestyrelse. Faktum er, at det har der ikke været længe, og det er der mange grunde til. Jeg søger ikke genvalg - ikke fordi jeg ikke ønsker at bidrage til HB&I's bedste, men fordi processen om fremtidens retning for HB&I er kortsluttet.

Jeg stopper som næstformand i HB&I med styr på organisation og økonomi - og det i en tid hvor pandemien ellers har vendt alt på hovedet. Selvom jeg stopper, så er jeg faktisk stolt over, at vi trods alt nåede disse resultater.

Klubbens sponsorudvalg, som jeg er formand for, har knoklet på for at holde skindet på næsen, hvilket årsregnskabet viser. Trods nedlukning holder sponsorerne ved - og nye kommer til. Men fortsætter det?

Store dele af erhvervslivet vil gerne HB&I, når der er retning og visioner. Derfor er der behov for at klubben får fokus på nu. Jeg har indefra set, hvordan dansk elite- og talentfodbold i øjeblikket er ved at blive revolutioneret.

I HB&I er man nødt til at tænke anderledes. Prof-toget er sat i gang, og jeg er bange for, at hvis man ikke gør op med vanens magt, så kommer HB&I til at stå på perronen, mens den ene klub efter den anden kører forbi.

I pressen har jeg kunnet læse, at en mulig samarbejdsaftale med HB Køge har været årsagen til bestyrelsens kollaps (Nordvestnyt, 24/2-2021). Det er korrekt, at der har været sonderinger med østsjællænderne. Desværre for processen har kontakten ramt pressen frem for klubbens medlemmer. Det er jeg umådelig trist over. HB&I fremstår som galehuset, hvor væggene har ører, og det er ikke just fordrende for klubbens rygte. Det har før ødelagt gode relationer og aftaler for klubben - og nu er det ved at ske igen.

Baggrunden for et styrket samarbejde er sket som led i jagten på en ny tøjaftale, da den gamle udløber i indeværende år. Tøjmærket Capelli, som er investor i HB Køge, har fundet HB&I interessant, hvilket vi skal tage som et skulderklap. HB Køge er et ikke uhyre, der vil føre HB&I ud i økonomisk morads, blot fordi der står Capelli i kraven på den blå spilletrøje.

Sådan er det fejlagtigt blevet udlagt af flere kritikere (Nordvestnyt, 25/2-2021). Jeg er tværtimod bange for, at hvis HB&I ikke begynder at tænke meget anderledes og bl.a. indgår strategiske samarbejder med andre, så bliver forholdene for elite- og talentfodbold presset.

Det ser ud til, at økonomien ikke bliver bedre de næste år og udsigten til, at der dukker en storsponsor eller rigmand op med papkassen er ikke tilstede.

Ønsker HB&I i fremtiden talent- og elitefodbold, så kommer man til at skulle prioritere anderledes. Hvis man ikke gør »noget« drastisk vil det koste på helheden i HB&I.

Et fremtidigt samarbejde handler om mere end en tøj. Det er tanken, at samarbejdet, som end ikke er færdigdrøftet, skal styrke HB&I kommercielt og sportsligt - og det er der brug for.

HB Køge får mange tilbud, men det er os, man vil lege med. Hvorfor? Fordi økonomien er i orden, der er topfaciliteter i Sportsbyen, vi har et unikt akademisamarbejde med Stenhus osv. En tættere tilknytning ser jeg som den rigtige løftestang, men muligheden er jeg bange for, at vi er ved at smide af hænde efter den seneste tids offentlige debat. Desværre.

Det er ingen hemmelighed, at klubbens formand Kim Stroustrup har arbejdet ihærdigt for omtalte samarbejde.

Jeg vil derfor også opfordre HB&I's medlemmer til et genvalg af Kim som formand. Med Kim får man det, man stemmer på: En arbejdshest, der sætter HB&I foran andet, og som er formand af gavn, ikke af navn. Der er klare visioner og fremtidsplaner i en tid, hvor ressourcer ikke bliver større, men prioriteringerne vigtigere. En formand, der sammen med sin bestyrelse har sikret, at udflytningen fra Borgmestergårdsvej er gået i nul samt at det forventede budgetunderskud er blevet vendt til et lille plus, bør man ikke afsætte.

Derfor får Kim min varmeste anbefaling.

Hvordan medlemmerne sammensætter den nye bestyrelse, er selvfølgelig medlemmernes suveræne afgørelse. Men der kommer også en tid efter onsdag - og vi har alle et ansvar for at passe på HB&I. Vi er hinandens fodboldklub. I pressen og på de sociale medier har alle kandidater til bestyrelsen oplyst, at de vil arbejde for helheden i HB&I. Det håber jeg fortsat er intentionen. Ingen personer stiller op for at føre klubben i uføre eller mangler »HB&I-DNA«, sådan som debatten desværre har haft præg af.

Jeg vil ønske alle kandidater et godt valg, og jeg er sikker på, at medlemmerne træffer de rigtige valg - for HB&I skal ikke være et hus i splid med sig selv.