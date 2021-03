Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der skal ske noget nu - ny træner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der skal ske noget nu - ny træner

Lokalsport Nordvestnyt - 08. marts 2021 kl. 12:26 Af Anders Kloppenborg, tidligere bestyrelsesformand i Holbæk B&I, Løvsangervej 8, Holbæk Kontakt redaktionen

I lørdagsudgaven (6.marts 2021) af Nordvestnyt udtaler træner Lars Feist for Holbæks 2. divisionshold følgende før forårssæsonens første kamp mod B93 samme dag: »Jeg synes, vi er klar. Om det bliver i denne weekend vi kommer i gang, eller den næste som oprindeligt planlagt, det gør ingen forskel. Vi er, hvor vi skal være på nuværende tidspunkt«.

Det må i den grad siges ikke at holde stik. Kampen mod B93 blev tabt med 6-2, og nedrykningen nærmer sig med foruroligende skridt.

Man har mange gange måttet undre sig over Lars Feist udtalelser, når han har skullet forklare spillernes manglende indsats på banen i den forløbne sæson, og uanset at de kan være godt ment, så er der ikke mere tid at spilde. HBI vil, hvis nedrykningen bliver en realitet, i næste sæson som starter i august komme til at spille på niveau 5. Det kan en by som vores Holbæk ikke være tjent med.

Jeg har i efterårssæsonen overværet flere af Holbæks hjemmekampe, og det har været en lidelse at se, hvordan talentfulde spillere konstant spiller på tværs og bagud, indtil hele modstanderholdet er på egen banehalvdel. Lange afleveringer, førstegangsafleveringer med præcision og dybe og energiske løb for boldholderen eksisterer stort set ikke. Først skal bolden varmes og så tilbage eller på tværs. Det gælder om ikke at lave fejl, og så bliver det til en gang nervøs alibi fodbold, som altid ender i store personlige fejl, der alt for ofte ender med mål til modstanderholdet. At fryde sig over en god boldomgang midt på banen har samme virkning som det berømte strint i bukserne for at holde varmen.

Tiden er knap, så der skal ske noget NU. Holdet kan ikke skiftes ud, men det kan træneren, og han har haft chancen, men har ikke resultatmæssigt kunne gribe den. Uanset Lars Feist personlige kvaliteter, er der ingen vej uden om i dette game. Vi skal have en ny træner ind som med sin gejst og sit eksempel kan sætte spillerne op, og ved sin blotte tilstedeværelse få dem til at yde 20% mere og bedre.

Det er der kun en, der kan i den nuværende situation, og det er klubbens nyvalgte formand Nikolaj Stokholm. Den vigtigste opgave for den nye formand på kort sigt er at redde 1. holdet fra nedrykning. Det kan han bedst gøre ved i resten af forårssæsonen at stå direkte i spidsen for holdet. Så må den øvrige del af bestyrelsen lægge al gammel strid til side og dække formanden af, mens han udfører den for klubben og alle dens tilhængere livsvigtige opgave med at redde holdet fra nedrykning de næste tre måneder.

Mislykkes opgaven, og holdet rykker ned, kan Nikolaj ikke klandres for det, for så har alt været prøvet, og så må vi alle rykke tæt sammen i bussen og stå sammen om det lange seje træk, der så vil begynde med at vende tilbage til divisionsfodbolden.