Se billedserie 67-årige Peter Nielsen, der tidligere har været medlem i Højby Skytteforening, er en af dem, der træner flittigst i Svinninge Skytteforening. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: De unge er højt på skytteforenings ønskeliste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

De unge er højt på skytteforenings ønskeliste

Lokalsport Nordvestnyt - 05. juli 2021 kl. 13:01 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Anton Teglstrup Hyldgaard fokuserer intenst på sigtekornet, inden han tager en dyb indåndning og holder vejret. Få øjeblikke senere brager skuddet afsted mod målskiven, 50 meter fra riffelmundingen. Hyldgaard kigger op på den elektroniske skærm, der viser resultatet og vrisser lidt af ni-tallet, inden han lader riflen igen og tager sigte igen.

Den 20-årige pædagogmedhjælper fra Jyderup ligger på gulvet i Svinninge Skytteforening, hvor han torsdag aften har taget en kammerat med for at teste skydefærdighederne. Det får de begge lov til efter en kort sikkerhedsinstruktion.

Danmarks ældste idrætsforening De Danske Skytteforeninger (DDS) var Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation. Skyttebevægelsen tog sin begyndelse den 19. januar 1861, da kaptajn H.P.V. Mønsted i et indlæg i avisen Fædrelandet agiterede for oprettelse af skytteforeninger - efter engelsk forbillede.

Den 10. februar 1861 blev der så afholdt stiftende generalforsamling i København, hvor Centralkomiteen for Oprettelse af Skytteforeninger kom til at bestå af 15 prominente personer. De Danske Skytteforeningers formål var »ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde«.

I stiftelsesåret blev der oprettet 33 skytteforeninger med omkring 2000 aktive skytter, og allerede i 1862 nåede man 100 skytteforeninger med cirka 7220 skytter. Tanken om amtsforeninger dukkede op i 1870 og skytteforeningerne sluttede sig sammen i 25 amtsforeninger med cirka 20.000 skytter. Året efter dannedes »Overbestyrelsen for De Danske Skytteforeninger« og man tog legemsøvelser med på programmet - som gymnastik, eksercits, våbenøvelser, cricketboldkast, terrænløb med forhindringer og hugning.

Danske skytter deltog i de første moderne olympiske lege i 1896, men DDS var mere fokuseret på nationalt forsvar og nationale skydekonkurrencer end internationale konkurrencer. Det førte i 1913 til oprettelsen af Dansk Skytteunion, der skulle varetage skytternes interesse for international sportsskydning. I 1919 skiftede DDS navn til De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Det konkurrerende forbund, De Danske Gymnastikforeninger, blev oprettet i 1929.

I 2013 blev DDS fusioneret med DGI og delt i to - DGI Skydning, der tager sig af tager sig af skydning, våbenregistrering og våbenpolitiske og organisatoriske emner. Den anden del er Skydebaneforeningen Danmark, der varetager rådgivning og økonomisk støtte til foreninger.

DDS’ hovedkvarter ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund, hvor DDS har Nordeuropas største og mest omfattende skydebaneanlæg. I dag tæller den organiserede skydesport på verdensplan cirka 65 millioner medlemmer i 150 medlemslande. De Danske Skytteforeninger (DDS) var Danmarks ældste idræts- og fritidsorganisation. Skyttebevægelsen tog sin begyndelse den 19. januar 1861, da kaptajn H.P.V. Mønsted i et indlæg i avisen Fædrelandet agiterede for oprettelse af skytteforeninger - efter engelsk forbillede.Den 10. februar 1861 blev der så afholdt stiftende generalforsamling i København, hvor Centralkomiteen for Oprettelse af Skytteforeninger kom til at bestå af 15 prominente personer. De Danske Skytteforeningers formål var »ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde«.I stiftelsesåret blev der oprettet 33 skytteforeninger med omkring 2000 aktive skytter, og allerede i 1862 nåede man 100 skytteforeninger med cirka 7220 skytter. Tanken om amtsforeninger dukkede op i 1870 og skytteforeningerne sluttede sig sammen i 25 amtsforeninger med cirka 20.000 skytter. Året efter dannedes »Overbestyrelsen for De Danske Skytteforeninger« og man tog legemsøvelser med på programmet - som gymnastik, eksercits, våbenøvelser, cricketboldkast, terrænløb med forhindringer og hugning.Danske skytter deltog i de første moderne olympiske lege i 1896, men DDS var mere fokuseret på nationalt forsvar og nationale skydekonkurrencer end internationale konkurrencer. Det førte i 1913 til oprettelsen af Dansk Skytteunion, der skulle varetage skytternes interesse for international sportsskydning. I 1919 skiftede DDS navn til De Danske Skytte- og Gymnastikforeninger. Det konkurrerende forbund, De Danske Gymnastikforeninger, blev oprettet i 1929.I 2013 blev DDS fusioneret med DGI og delt i to - DGI Skydning, der tager sig af tager sig af skydning, våbenregistrering og våbenpolitiske og organisatoriske emner. Den anden del er Skydebaneforeningen Danmark, der varetager rådgivning og økonomisk støtte til foreninger.DDS’ hovedkvarter ligger i Vingsted mellem Vejle og Billund, hvor DDS har Nordeuropas største og mest omfattende skydebaneanlæg. I dag tæller den organiserede skydesport på verdensplan cirka 65 millioner medlemmer i 150 medlemslande. - Jeg var værnepligtig fra august til december, og min kammerat skal i hæren fra august. Så jeg tænkte, at det kunne være sjovt at vise ham lidt skydning ... og jeg savnede det også, siger Hyldgaard, der sagtens kan se sig selv blive medlem i klubben, der huser omkring 70 medlemmer.

Yngre bestyrelse Svinninge Skytteforening er 60 år gammel og havde i de første mange år til huse i kælderlokalerne under Svinninge Hallen. Siden 1981 har foreningen haft sit eget klubhus, bag Svinninge Hallen, hvor man råder over en 50 meter riffelbane med 10 pladser og en indendørs 15 meter bane til både riffel og pistol.

Denne varme torsdagsaften i juni er der masser af liv i klubbens lokaler, hvor både riffel- og pistolskytter er til træning. Selv om koncentrationen er stor, så bliver stilheden mellem skuddene ofte afbrudt latter blandt medlemmerne - selv om de to discipliner ikke altid har været lige begejstrede for hinanden.

- For 15-20 år siden kunne riffel- og pistolskytterne dårligt nok være i samme stue, fordi pistoler larmer og riffel er ikke »rigtig skytte«. Men i dag er der mange, der dyrker begge, fortæller Henrik Güsmer-Riggelsen, der er formand for Svinninge Skytteforening.

Han kom til byen for 15 år siden og meldte sig ind i skytteforeningen for at lære nye folk og byen at kende. Efter to år i klubbens bestyrelse blev han næstformand i tre år og har nu været formand i et årti.

- Bestyrelsen er blevet yngre. Da jeg kom i bestyrelsen første gang var det pensionister. Skytteforeninger har historisk set, i gamle dage, været et sted, hvor byens spidser mødtes og havde en fri-aften. Lidt som kegler eller bowling, hvor der måske er et lidt ældre publikum. I dag fokuserer vi meget på ungdommen, siger 49-årige Güsmer-Riggelsen, der er it-sælger.

Socialt liv i højsædet Skytteforeningen har forskellige tiltag for at lokke yngre medlemmer til. I øjeblikket er cirka 50 af de 70 medlemmer seniorer.

- Vi kæmper mod alle andre foreninger. Hvis vi for eksempel ser, at de unge holder fest ude på pladsen foran hallen, så hiver vi dem ind, og af og til holder vi Åbent Hus. Men hvis vi bliver over 100 medlemmer, så er vi tynget på faciliteterne, lyder det fra formanden, der sammen med resten af bestyrelsen forsøger at gøre klubbens motto »Mål, fokus og resultat - venskab med oplevelser« håndgribeligt for medlemmerne.

- Vi prøver at lave sociale arrangementer som sommerfest og halloween. Der havde vi for eksempel små kravlende babyer, galger og guillotiner og en flødebolle-maskine. Vi har også haft bueskydning som et socialt arrangement, beretter formanden, der ofte ser medlemmer vende tilbage til skydebanerne.

- Normalt, hvis man begynder som 11-12-årig, så varer det ved til man er 15-16 år, så begynder hormonerne at komme. Så vender de tilbage, når de er i 20'erne, fortæller Güsmer-Riggelsen, der også har været landsdelsformand for DDS, De Danske Skytteforeninger, der fusionerede med DGI i 2013 - i to år og har siddet i bestyrelsen i fem år.

Rigtig familiesport Formanden understreger, at sammenholdet i klubben er særdeles vigtigt - og at det er blevet nemmere for børn og unge at blive våbenregistreret og godkendt som medlemmer.

- For 20 år siden, hvis et barn ville prøve at skyde, så fik de et nej. Man skulle som minimim være konfirmeret. Nu kan man troppe op og låne våben, når man har indløst kontingent og er godkendt som medlem. Der er nogle små nåleøjne man skal igennem, det er rent administrativt, siger formanden og tilføjer, at en ny riffel koster i omegnen af 15.000 kroner, mens nyprisen for pistoler er fra cirka 10.000 kroner og op.

- Vi har af støjhensyn kun tilladelse til at træne to gange to en halv time per uge. Men der er et uhyggelig godt venskab. Om man er blå, gul, grøn eller mørk, det eksisterer ikke her. Det er en sport, hvor bedsteforældre kan dyste mod børnebørnene på lige vilkår. Så det er en rigtig familiesport, siger Henrik Güsmer-Riggelsen.