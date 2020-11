De sidste marginaler manglede

- Det er ærgerligt, at vi taber. Men at vi tager tog point mod så stærkt et hold er godt.

Holbæk er især stærk i doublerne, og Mik Ledvonova og Oliver Michalik Lind Frederiksen havde reduceret til 3-2 ved at vinde 7-6, 6-2 over Hans Lindenberg Stentoft og Ulrik Laudrup Bølling.

Han havde selv åbnet holdkampen med at vinde førstesinglen over Hans Lindenberg Stentoft 6-2, 6-2, men de øvrige tre singler blev vundet af hjemmeholdet.

Virum/Sorgenfri spillede for få år siden i elitedivision, og Mik Ledvonova er meget tilfreds med Holbæks indsats mod et stærkt hold.

Holbæk endte med at tabe, og holdet har dermed tabt alle fire kampe i sæsonen. Men Holbæk har vundet mindst to kampe i hver holdkamp, og holdet er derfor nummer seks med ni point. Det er et point mere end ATK som nummer syv, der ellers har vundet to af deres fire kampe. Farum er sidst med fem point.