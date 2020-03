Corona-aflysninger rammer ikke Davis Cup i Holbæk

På et pressemøde i statsministeriet fredag formiddag, hvor repræsentanter fra Rigspolitiet, Borgerservice, Sundhedsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen var med, opfordrede statsminister Mette Frederiksen arrangører af arrangementer med over 1000 deltagere til enten at udskyde eller aflyse dem for stoppe udbredelsen af coronavirusset.

- Vi har ikke planer om at aflyse eller udsætte, da vi holder os under de 1000 mennesker til kampene, siger Kokborg.

Alt gennemføres i weekenden

Direktør i Holbæk Sportsby Carsten Damgaard forventer ikke, at der kommer aflysninger i weekenden. Selv om der er mange arrangementer, forventer han ikke, at der kommer 1000 mennesker til noget enkeltstående arrangement. Og han vurderer, at arrangementerne er så langt fra hinanden, at der ikke på noget tidspunkt vil være 1000 eller flere samlet et sted.

Direktøren fortæller desuden, at Holbæk Sportsby har haft en læge ude, og at man tager alle forholdsregler. Derfor er der også stillet håndsprit fre relevante steder.