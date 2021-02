Se billedserie Viktor Bannebjerg blev i efteråret uofficiel danmarksmester i gadesporten parkour. Men han bor på landet, så hans far har måttet bygge en bane til den 17-årige, som nu også underviser 12 andre udøvere i Nykøbing Sjælland. Foto: Mie Neel

Danmarks bedste til bysport bor på landet

Lokalsport Nordvestnyt - 06. februar 2021 kl. 07:13 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Parkour er i sit udspring en uorganiseret bysport, hvor udøverne bruger byen som idrætsredskaber, så man hopper over mure og lignende.

Men sporten har også udøvere i mere landlige omgivelser, og en af Danmarks dygtigste er 17-årige Viktor Bannebjerg, der bor dels hos sin mor i Højby og dels hos sin far i Lestrup syd for Nykøbing Sjælland. Og han er vild med sporten.

- Jeg lukker alt andet ude og er fuldt fokuseret, og det kan foregå alle steder. For mig er det det fedeste, siger Viktor Bannebjerg.

Han faldt tilfældigt over sporten og syntes, det så sej ud.

- Jeg så det på internettet, og det var meget sejt. Jeg er ikke så meget til fodbold, forklarer Viktor Bannebjerg.

Og så startede det ellers med, at han hoppede i trampolin og lærte sig selv de mest basale ting.

Og i erkendelsen af manglen på tæt bebyggelse gik hans far i gang med at bygge et lille parkour-anlæg i sin have, og han har også bygget et anlæg hos Viktor Bannebjergs mor i Højby.

- Mange føler, at det er fedest at dyrke parkour i gaderne i byen. Det synes jeg også selv, men det skifter lidt. I gaderne er det sjovest at vise sig frem, men her kan jeg udvikle mig, siger Viktor Bannebjerg hjemme i farens stue.

Siden den spæde start er det gået så godt, at han i september vandt freestyle-konkurrencen ved Odense Gathering, som betragtes som det uofficielle danmarksmesterskab.

Parkour er som det meste andet gadeidræt i Danmark ret uorganiseret, og derfor er der ikke noget officielt danmarksmesterskab under Danmarks Idræts Forbund. Men der bliver holdt konkurrencer, hvor man enten vurderes på sværhedsgrad, kvalitet og flow, som man kender det fra X-games, eller på hastighed, hvor man gennemfører en bane.

Selv om sporten er uorganiseret, kan man godt gå til parkour. Viktor Bannebjerg begyndte selv i Nykøbing, hvor han kom under vingerne på Dag Skotte Friis-Holm, Reshad Qarabaghi og Jean-Michel Amtoft. Og i dag underviser han selv 12 parkour-udøvere i Nykøbing.

Viktor Bannebjerg i gang i parkouranlægget, hans far har bygget til ham. Foto: Mie Neel

Det sker med støtte fra Ung i Odsherred, og Viktor Bannebjerg mener, at det er afgørende, at de med deres hjælp har fået mulighed for at få en tid i en hal uden at skulle være med i en decideret forening. For det vil efter hans mening være imod sportens ånd.

- Meget af det fede er friheden. Der er ingen regler. Det er en måde at vise sig selv frem på. Der er ingen regler, man skal følge. Det er bare sjovt. Men fællesskabet er vigtigt. Og vi har været heldige at få støtte fra Ung i Odsherred, så vi ikke er blevet tvunget ind i en forening med aldersopdeling og sådan noget. Vi har beholdt kontrollen, siger Viktor Bannebjerg.

Når han leder træningen i Nykøbing, så er der også stor frihed.

- Vi træner i tre timer. Først er der opvarmning, og så træner vi noget specifikt i workshops. Det kan for eksempel være rullefald. Så den sidste halvanden time er der fri træning, hvor man selv vælger, hvad man arbejder med, siger Viktor Bannebjerg.

Mens sporten i sit udgangspunkt dyrkes med de eksisterende bygninger i bymiljøet, er der i Danmark i de seneste år etableret en lang række parkour-anlæg, hvor man kan dyrke de mange sving og spring, som sporten består af.

- Danmark er det sted i verden, der har flest parkour-baner. De er næsten allevegne i dag, fortæller Kenn Bannebjerg, der er far til Viktor Bannebjerg og har bygget hans træningsbaner - og i øvrigt pillet rækværket på altanen ned, så sønnen kan øve spring ned på græsplænen.

De mange baner betyder dog ikke, at der er mange arrangementer, for de er næsten ikke eksisterende i Danmark.

- I andre lande er det gået op for folk, at det er en fed sport, så der er penge i sporten. Der er sponsorerede event, men det er der ikke i Danmark, fortæller Viktor Bannebjerg.

I stedet handler det om at vise sig frem for hinanden, og det foregår ikke mindst med videoer på Instagram.

Men Viktor Bannebjerg har en ambition om at nå næste niveau - både personligt og for sporten i Danmark.

- Vi skal have flere events, og vi skal prøve at få sporten i tv. Folk skal se, hvad det er. I dag er Odense Gathering det største event i Danmark.Jeg skal selv sørge for en masse træning og så en masse marketing med videoer på Instagram. Man skal vise sig selv frem. Man skal ikke bare være atlet, man skal også være influencer, siger Viktor Bannebjerg.

Og selv om det er koncentrationen om sporten, Viktor Bannebjerg fremhæver som det fedeste, så betyder anerkendelsen fra andre udøvere også meget, som han især oplevede med sejren ved Odense Gathering.

- Man får et confidence boost, når folk godt kan lide, det man laver, og jeg kan godt lide konkurrenceelementet, siger den unge atlet/influencer.