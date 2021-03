Danmarks bedste er fra Undløse

- Det var sjovt at tage røven på ham for anden gang, siger Jakob Koed, som dog også er fuld af lovord:

Og for Jimmi Vaarskov er det svært at forholde sig til endnu en stor hæder så kort efter den første.

- Det er lidt bare endnu en pris. Det lyder forkert, men nu stod de der igen, og nu var det så for hele Danmark. I vores lille forening synes jeg, det er vildt. Når det har været oppe at vende i DBU's bestyrelse, så betyder det noget. Så gør man noget rigtigt, siger Jimmi Vaarskov.

- Alle, der laver frivilligt arbejde, ved godt, at det ikke er alle timerne, der er lige sjove. Nå man vinder sådan en pris, så får man lidt mere energi til det, der ikke er så sjovt. Så får man energi til at gøre endnu mere. Alle frivillige bilder sig selv ind, at de ikke har brug for anerkendelse, for man gør det jo, fordi det er sjovt. Men det er dejligt at få anerkendelsen, og det giver meget energi, siger Jimmi Vaarskov.