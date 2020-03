Danmark gjorde rent bord i Davis Cup

Det danske Davis Cup-hold fik en god oplevelse i Holbæk Sportsby og gjorde rent bord i tennis-landskampen mod Puerto Rico. Efter to danske sejre i fredagens kampe vandt værterne alle tre opgør lørdag og sikrede sig en samlet sejr på 5-0.

Holdkaptajn Frederik Løchte Nielsen og Søren Hess-Olesen sørgede for holdsejren i lørdagens første kamp. Herredoublen besejrede Quinton Vega og Ignacio Garcia med 6-1, 6-2. Nielsen spillede en af de sjældne singlekampe og gjorde det med sejren på 7-6 (7/5), 6-2 til 4-0, inden Holger Rune sluttede af med sejr over en småskadet Quinton Vega. Rune, der har en ambitiøs målsætning om at nå i top 100 i denne sæson, vandt med 6-1, 7-6 (7/4).