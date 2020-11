Daniel så rødt og vandt DM

I Fri Carambole, hvor rødt - som mange måske kender fra keglebillard og skomager - giver et point, er det første spiller med 300 point, der vinder kampen.

I et af finalerundens kampe skulle Daniel Nielsen blot bruge to indgange til at nå de 300 point. Først gik han til bordet uden huller og lavede 79 point, og da han kom til igen lukkede han simpelthen kampen med sin rekordserie på 221 gange rødt, hans bedste nogensinde.