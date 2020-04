Mens legen var bedst stoppede Dan Christiansen som cheftræner for Lammefjordens kvinder, der rykkede op og fra næste sæson spiller i 3. division. Pernille Anker Nielsen til højre er også stoppet. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Dan stopper på toppen i Lammefjorden

Lokalsport Nordvestnyt - 11. april 2020

Han er en dedikeret træner, der går op i sin sport med »hud og hår« og bruger meget tid på den. Og når man er den type, der forbereder sig meget grundigt og bruger mange timer i fremmede sportshaller på at kigge modstanderne ud, kan tiden til andre ting blive knap.

Og det er baggrunden for, at Dan Christiansen, træner for Lammefjordens nyoprykkede kvinder i 3. division, noget overraskende er stoppet.

- I en overenskomt med spillerne før sæsonen lovede vi hinanden at gå 100 procent ind for sagen, hvis vi ville noget med håndbolden. Det gjorde vi, men det kræver også temmelig meget tid, og i starten af december besluttede jeg mig til at stoppe efter sæsonen. Jeg sætter pris på min fritid og vil bruge den på andet end håndbold. Det må være noget med alderen, smiler Dan Christiansen.

Han fyldte 58 år den 1. marts, hvor hans hold spillede sig på førstepladsen i kvalifikationsrækken efter sejren over Løve-Høng.

Ugen efter vandt Lammefjorden topkampen mod Roskilde i det der blev sæsonens sidste kamp. Kort efter besluttede Dansk Håndbold Forbund sammen med lokalforbundene nemlig, at turneringen fra 2. division og nedefter ikke skulle spilles færdig på grund af coronakrisen. Og dermed blev det fastslået, at Lammefjordens kvinder nu er rykket op i 3. division for første gang.

Dan Christiansen indrømmer, at exit-beslutningen var svær at tage på et tidspunkt, hvor holdet lå med i toppen af kvalifikationsrækken og mere og mere lignede dén oprykker, det så blev lidt senere.

- Vi har været et godt match og passede godt sammen. Der har været udvikling i holdet, og det har været sjovt, understreger Dan Christiansen, der glæder sig til at få mere tid til at følge sønnen Tobias Horne Christiansen, der i sidste sæson passede målet for Lammefjordens divisionsmænd, men i denne sæson prøver lykken i 2. divisionsklubben Stadion i København.

Nye mål med racercyklen Og så er der jo også lige racercyklen, der skal passes - og bruges. Den er Christiansens anden store fritidsinteresse, der blandt andet har bragt ham godt igennem det årlige endags-cykelløb La Marmotte, hvor 5000 højdemeter over mytiske bjerge som Col du Glandon, Col du Télégraphe, Col du Galibier og til sidst Alpe d'Huez, skulle forceres. En tur fra Atlaterhavet til Middelhavet har også været på motionsrytterens to-do-liste. Nu er det tid til at sætte sig nye mål.

Dan Christiansen har været håndboldspiller- og træner i de sidste fire årtier - i VHG Dragsholm, Quick 70 og altså Lammefjorden, hvor han tidligere blandt andet har trænet klubbens bedste mænd sammen med Pernille Anker Nielsen og en række ungdomshold.

Stå sammen og stil højt Stå sammen og stil højt

Som stærk målmand var han med på 1980'ernes storhold i det nu hedengangne VHG/Dragsholm, der med Erik Veje Rasmussen som spillende træner var meget tæt på at rykke op i den bedste række i 1. division.

- Vi var et enkelt mål fra at rykke op. Vi skulle vinde over Holte og førte også med fem-seks mål i anden halvleg. Men vi satte det hele over styr og måtte nøjes med uafgjort. Vi var åbenbart ikke mentalt klar, husker Dan Christiansen.

De seks-syv sæsoner i toppen af dansk håndbold, har sat sine spor hos Lammefjordens afgåede træner.

- Den tid påvirkede mig meget. Det at stå sammen, ofre alt og stile højt gav os succes. Man skal gå efter at slå de bedste, det er en god mentalitet at have med sig, og kvinderne har noget af det, siger Dan Christiansen, der i det seneste års tid har haft Pernille Anker Nielsen som assistentræner. Men også hun er stoppet.

Ville ikke forstyrre - Efter at have været assistent for både Jakob Karlsen og Dan Christiansen, har hun nu brug for en pause. Vi vidste godt, at Dan ville stoppe efter sæsonen. Men vi valgte at vente med at melde det ud, for vi ville ikke fortyrre dét, kvinderne havde gang i. Og Dan har været hundrede procent dedikeret til det sidste, fortæller HK Lammefjordens formand Peter Anker Nielsen.