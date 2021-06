Patrick Da Silva, her i nærkamp med den tidligere Nordvest FC-spiller Ricky Olsen i et opgør mod Ishøj, har meldt sig under fanerne hos danmarksserieklubben Tårnby FF. Foto: Jeppe Lodberg

Da Silva tørner ud i danmarksserien

Lokalsport Nordvestnyt - 10. juni 2021 kl. 15:02 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Den tidligere superligaspiller Patrick Da Silva fra Kalundborg er tilbage på de danske fodboldbaner. Den forhenværende Brøndby-, FC Nordsjælland- og Lyngbyspiller har nemlig sluttet sig til tropperne i danmarksserieklubben Tårnby FF.

Da Silva fik ophævet sin kontrakt i Lyngby i oktober 2020 og har siden været på udkig efter en ny klub. I foråret var han på klubjagt i Brasilien, men kulturforskellen var for stor, fortæller Da Silva til hjemmesiden ligabold.dk.

- Det var for at komme lidt væk og prøve noget andet og træne lidt. Alt var åbent, så det var mest for at få noget humør og glæde ind og se noget kultur. Nu er jeg jo halv brasilianer, så det gav meget god mening, fortæller Da Silva.

Den 26-årige back var tirsdag med i danmarksserieholdets pokalopgør mod serie 1-klubben CBS Sport. Danmarksserieholdet var bagud med 1-3, men formåede at vende det til sejr på 5-3.

- Sådan er pokalbold, uanset om det er mod et Superliga-hold eller et 2. divisionshold eller et Serie 1-hold. Så længe, at det undertippede hold er foran, så kan alt ske, men de blev trætte overraskende hurtigt, og så fik vi mere og mere plads. Selvom vi var bagud med 2-3 ved pausen, skulle vi nok få mulighederne for at vende det, og de kom også, siger Da Silva, der har det godt i serieklubben.

- Det er nogle gode drenge derude, og der er lidt sjovt at spille en anden slags fodbold. Det er ikke som i Superligaen, må man sige. Det er lidt noget andet, så der er faktisk nogle ting, der er sværere i forhold til Superligaen, og så er der noget, der er nemmere. Det er lidt en anden slags fodbold, der fandt vej til Tårnby FF via kammeraten Simon Richter, der også er tidligere superligaspiller og nu tørner ud får Tårnby FF.

- På nogle områder synes jeg også, at det er nemmere at spille i Superligaen end i Danmarksserien eller 2. division uden tvivl, fordi der er bedre baner og medspillere. Der er mere struktur i kampene end i danmarksserien, hvor det er mere indianerfodbold og mange tilfældigheder, forklarer Da Silva, der er noteret for 90 Superliga-kampe - 42 for Brøndby, fire for Randers, 13 for FC Nordsjælland og 31 kampe for Lyngby.

Han forklarer, at han stopper i Tårnby FF efter denne sæson - og fortsat håber at finde en klub i udlandet.

- Det er kun indtil sommer. Det er planen, medmindre at jeg får en alvorlig skade, så kan det være, at jeg siger tak for fodbolden. Ellers har jeg planer til sommer, og det bliver nok noget i udlandet, siger Patrick Da Silva.

Tårnby FF topper Danmarksserien Nedrykningsspil Pulje 1 med 37 point efter 23 kampe.