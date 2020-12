DM-medaljer til unge talenter

- Det er faktisk gået rigtig flot. Vi kommer fra Helsingør med tre medajler, syv klubrekorder og ni A-finaler. Så det er faktisk et flot mesterskab for os, vi er 10. bedste klub ud af 39, når man måler på antallet af personlige rekorder. Vi er trods alt en lille klub, konstaterer Hinge, der på grund af corona-restriktionerne denne gang har fulgt mesterskabet på en skærm, hjemme fra køkkenet.

- Det har fungeret ok. Det værste var, at svømmerne ikke havde mulighed for opvamning og nedvarmning bagefter. Det har været den største udfordring, men der har været mange ting, som vi plejer at gøre, som vi ikke kunne gøre her, beretter Holbæk-træneren.