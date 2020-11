DM i coronaens skygge

Rizvan Sardalov fra Kalundborg Amatør Bokseklub går således direkte i finalen i fluevægt i U19. Den stærke Jonas Jakobsen, som Rizvan Sardalov dog fører over i den interne regnskab, er således ikke med til DM. Jakobsen bokser for Pandrup og er derfor ramt af nedlukningen og må ikke krydse kommunegrænsen.

Selv om vilkårene er ens for de to boksere, så vurderer træneren, at coronanedlukningne måske rammer Rizvan Sardalov hårdere end så mange andre boksere.

Ingen kamp til Siri

Kalundborgs Siri Oline Dalsgaard var også tilmeldt DM, men hun kan på to måder takke coronaen for, at det ikke bliver til DM-titel i år. Der er kun to kvinder tilmeldt DM. Normalt stiller Høje Taastrups Ditte Frostholm op i letweltervægt lige som Siri Oline Dalsgaard, men hun har ifølge Jesper Christiansen benyttet coronapausen til at stoppe sin boksekarriere.