Morten Jaksland fra Holbæk Racketlonklub er favorit, når klubben afvikler DM til maj. Billedet er fra DM i 2017, hvor han fortalte, at han håbede, at Holbæk kunne blive VM-værter i 2020.

DM i Holbæk i 2021

Holbæk Racketlonklub kan fortælle, at den til maj skal være vært for DM i racketlon i Holbæk Sportsby.

Selv om Holbæk Racketlonklub fra 2013 er blandt de ældste i Danmark, er et første gang, klubben afholder DM. Og Holbæk Sportsby giver gode muligheder for afviklingen af den alsidige ketsjersport, der kombinerer Bordtennis, badminton, squash og tennis.

I en racketlonkamp spiller man først et sæt i bordtennis, så et sæt i badminton, derefter et sæt i squash og til sidst et sæt i tennis. I alle sæt spiller man dog til 21.